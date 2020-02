Batman tue brutalement des gens dans le clip de ‘Superman: Red Son’

Un nouveau clip de la dernière adaptation animée de DC, Superman: Red Son, voit la version soviétique de Batman tuer des gens.

La règle de «non tuer» de Batman est ouverte au débat depuis des années et a atteint de nouveaux sommets après la sortie de Batman contre Superman. Bien que Batman ne tue pas les criminels auxquels il est confronté est devenu une partie importante du personnage au fil des ans, il existe encore de nombreuses versions de Batman franchissant la ligne, y compris les premiers jours du personnage. Bien sûr, Superman: Red Son de Mark Millar est une histoire d’Elseworlds qui imagine les super-héros de DC pendant l’Union soviétique.

Mardi, l’adaptation animée de DC Superman: Red Son est sortie numériquement. Pour célébrer, IGN a sorti un clip exclusif de Batman, exprimé par Roger Craig Smith, tuant brutalement des gens. Vous pouvez consulter le clip de Superman: Red Son ci-dessous!

Camarades! Regardez notre clip exclusif du prochain film d’animation DC Superman: Red Son, qui révèle un Batman qui tue sans hésitation. pic.twitter.com/j71Lv499IM

Allez-vous consulter Superman: Red Son? Pensez-vous que Batman devrait tuer? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de Superman: Red Son:

Basé sur le célèbre conte Elseworlds de DC de 2003, Superman: Red Son se déroule dans une réalité alternative où le vaisseau spatial portant le dernier survivant du crash de Krypton atterrit – non pas dans le Kansas rural, mais dans la Russie stalinienne. Cette Terre de l’ère de la guerre froide peut-elle survivre à l’arrivée d’un surhomme soviétique?

Superman: Red Son présente les talents de voix de Jason Isaacs comme Superman, Diedrich Bader comme Lex Luthor, Amy Acker comme Lois Lane, Vanessa Marshall comme Wonder Woman, Phil Morris comme James Olsen, Paul Williams comme Brainiac,, vl comme Batman, Sasha Roiz comme Green Lantern / Hal Jordan, Phil LaMarr comme Green Lantern / John Stewart, William Salyers comme Staline, Jim Meskimen comme JFK, Travis Willingham comme Superior Man et Winter Ave Zoli comme Svetlana.

Superman: Red Son est maintenant disponible en numérique et sortira sur Blu-Ray le 17 mars.

“Titans”: les photos de l’épisode “Jericho” montrent un nouveau regard sur Deathstroke

DC Universe a publié de toutes nouvelles images de l’épisode # 208 de Titans intitulé “Jericho” avec un nouveau regard sur Deathstroke d’Esai Morales.

Dans cette sélection de huit images, nous avons un premier aperçu du huitième épisode de la deuxième saison. En plus d’un nouveau regard sur Deathstroke, nous avons un aperçu de la suite de notre groupe de personnages après les événements de l’épisode de la semaine dernière.

“Jericho” devrait être diffusé sur DC Universe le vendredi 25 octobre. Vous pouvez lancer la galerie de nouvelles images en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison 2:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard “Dick” Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans le rôle de Garfield “Gar” Logan / Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne, alias Batman.

La saison deux de Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.