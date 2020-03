Batman: une nouvelle Batmobile dévoilée sur les réseaux sociaux | INSTAGRAM

Le Batman arrivera sur grand écran le 25 juin 2021 et depuis l’annonce de la réalisation du film, c’est toute l’actualité et dévoile actuellement les premières images du Batimovil que Robert Pattinson utilisera tout en donnant vie au légendaire Chevalier de la nuit.

Dans les images qui ont été révélées, vous pouvez voir la nouvelle Batmobile, dans certaines scènes et sur fond blanc, cependant, un utilisateur dit que ce n’est peut-être pas le résultat final, vous devez donc attendre de voir ce que sera la nouvelle voiture Batman

Certains autres utilisateurs ont assuré que la nouvelle voiture ressemblait à un véhicule de transport et non à un véhicule de combat, donc elle pourrait être modifiée, ou peut-être qu’elle aurait des armes cachées.

AVIS SINCÈRE: En tant que version BETA du batimovil et pour les premières années, je l’aime beaucoup, mais je ne voudrais pas que ce soit la version définitive de la franchise, car je le vois plus comme un véhicule de transport et non un véhicule de combat

PD: Il ressemble à NOEL et j’aime ça. # TheBatman pic.twitter.com/QxSDF0xprb

– ILLIMITÉ (@DCEUnlimited)

4 mars 2020

Récemment, les images de Robert ont également été filtrées, en elles, vous pouvez enfin voir l’acteur dans le célèbre costume et se composent de 55 secondes dans lesquelles un test de caméra éclairé dans des tons rouges permet de voir certains angles du nouveau Batman.

Le film réalisé par Matt Reeves avait dit qu’il avait eu quelques revers alors que la production attendait que Pattinson augmente son volume musculaire pour donner vie à l’homme chauve-souris.

Il est également dit que le célèbre acteur Johnny Depp est envisagé de jouer le rôle de Joker dans le prochain film de The Batman, mais c’est toujours une rumeur, bien que ce soit une tendance dans les réseaux sociaux, car ses partisans aimeraient qu’il Il jouera ce rôle incroyable.

Apparemment, il a une grande opportunité car en plus de ses fans le proclament pour le rôle, une source très proche de Warner Bros a avoué que l’acteur est un grand considéré pour le rôle de Joker dans le film The Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz

