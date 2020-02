Batman v Superman Batmobile de Ben Affleck se fait remorquer en Russie

À Moscou, en Russie, la police a remorqué une version de la Batmobile fabriquée par des fans utilisée par le Caped Crusader de Ben Affleck dans Batman v Superman: Dawn of Justice.

Lorsque Ben Affleck a fait ses débuts en tant que chevalier noir dans Batman v Superman de Zack Snyder, sa version du héros DC classique est venue avec une version mémorable de la Batmobile. Équipée d’armes meurtrières que le Caped Crusader de Ben Affleck a utilisées pour éliminer ses ennemis, cette version de la batmobile semble avoir inspiré un fan en Russie à construire une version personnalisée pour lui-même.

Cependant, la police de la circulation à Moscou a repéré la Batmobile personnalisée et a remorqué le véhicule en raison de problèmes qui ne respectaient pas les normes de la sécurité routière. Selon une déclaration de la branche moscovite du ministère de l’Intérieur, la Batmobile a été saisie parce qu’elle “n’était pas fabriquée dans les conditions d’usine” et la police a par la suite déterminé qu’il était peu probable qu’elle soit sûre à utiliser sur les voies publiques.

Consultez le post ci-dessous pour regarder une vidéo de la batmobile fabriquée par des fans et remorquée par la police de Moscou.

BATMAN BUSTED: Une Batmobile faite maison a été remorquée par la police à Moscou, en Russie. https://t.co/20IzMEZzFh pic.twitter.com/uBQixWSqXy

– ABC News (@ABC) 26 février 2020

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: ABC News