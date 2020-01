Batman V Superman Concept Art inutilisé révèle des yeux blancs pour le chevalier noir

Avec la production de The Batman en cours au Royaume-Uni, les fans attendent avec impatience leur premier regard sur Robert Pattinson dans le Batsuit. Il semble maintenant que le moment soit parfait pour faire un voyage dans le passé et voir ce qui aurait pu être avec la précédente représentation cinématographique du Chevalier noir, telle que jouée par Ben Affleck dans le favori culte de Zack Snyder Batman V Superman: l’aube de la justice.

Comme les fans le savent, Batfleck était remarquable pour son costume gris volumineux, fortement inspiré de la version du héros de Frank Miller dans The Dark Knight Returns. Avant que cela ne soit réglé, cependant, un aspect complètement différent a été envisagé. L’artiste conceptuel Jerad Marantz a partagé son design alternatif pour le BvS Batman sur Instagram, le qualifiant d ‘«exploration très précoce» de la façon dont le personnage pourrait être décrit dans le film.

Comme vous pouvez le voir, l’idée de Marantz pour Bats était de lui donner une apparence beaucoup plus blindée et très métallique qui, tout en faisant ressembler Bruce Wayne à quelqu’un que vous ne voudriez pas rencontrer dans une ruelle sombre (si vous étiez un criminel ), lui donne une sensation plus élégante que le Batfleck avec lequel nous nous sommes retrouvés. La caractéristique la plus intéressante, cependant, est que Marantz voulait donner au personnage ses yeux blancs classiques de la bande dessinée.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, cependant, et Affleck a dit au revoir à ce rôle, laissant Matt Reeves embaucher Pattinson pour sa nouvelle prise sur le sauveur de Gotham. Alors, à quoi ressemblera la combinaison Battinson? Eh bien, on a parlé dans le passé de Reeves utilisant enfin des yeux blancs, ce qui aurait du sens compte tenu des progrès technologiques réalisés avec les propres lentilles blanches de Spider-Man et Deadpool chez Marvel et Fox. Mais il est trop tôt pour le dire avec certitude en ce moment.

Bien sûr, Robert Pattinson a déjà été aperçu sur le plateau, mais pas dans la cape et le capot. Donnez-lui du temps, cependant, et Homme chauve-souris sera révélé.