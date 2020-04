‘Batman v Superman’ est toujours Canon dans ‘Wonder Woman 1984’ de Gal Gadot

Malgré la question persistante du rôle du film dans l’univers DC à l’avenir, Batman v Superman: l’aube de la justice est toujours canon dans le prochain film de Gal Gadot, Wonder Woman 1984.

Batman v Superman: Dawn of Justice était un film qui a bouleversé les plans de Warner Bros.pour son propre univers cinématographique DC d’une manière inattendue. Alors que le film a rapporté bien plus de 800 millions de dollars dans le monde, il n’a pas rapporté autant d’argent que Warner Bros. l’avait prévu, a été sauvagement critiqué et a suscité des réactions mitigées du public. La réception de Justice League en 2017 n’a pas aidé les choses et a incité Warner Bros à prendre l’univers dans une nouvelle direction qui a laissé le statut de Batman v Superman et de ses personnages en question. Le film est cependant apparemment toujours canon dans Wonder Woman 1984.

Depuis la sortie de Justice League, le statut de plusieurs acteurs et personnages de l’univers DC a changé. Ben Affleck a depuis quitté le rôle de Batman, remplacé par Robert Pattinson. Henry Cavill n’a pas officiellement quitté le rôle de Superman mais des rumeurs concernant le statut de son rôle persistent. La Wonder Woman de Gal Gadot, cependant, reste et beaucoup se demandaient comment son personnage allait fonctionner dans la nouvelle direction que l’univers DC prenait. Pour le moment, cependant, il semble que le prochain film Wonder Woman ne change rien.

Dans une interview accordée à Empire Magazine, il a été confirmé que dans la chronologie de Wonder Woman de Gal Gadot 1984 serait toujours canon avec Batman v Superman: Dawn of Justice:

Selon #Empire, #BatmanvSuperman est toujours canon dans # WW84, et #Diana travaille au #SmithsonianMuseum pour garder une trace de tous les objets dangereux ou mystiques, et vit dans le complexe #Watergate, où elle a une vue dans toutes les directions de Washington et peut surveiller le gouvernement américain. pic.twitter.com/yXxXFNmNXw – Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 16 avril 2020

Que pensez-vous tous de cette évolution? Êtes-vous surpris d’apprendre que Batman v Superman: Dawn of Justice sera toujours canon dans Wonder Woman de Gal Gadot 1984? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un script qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait actuellement sortir en salles le 14 août 2020.

Source: Empire via Twitter