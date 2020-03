Batman’s Cowl de George Miller’s ‘Justice League’, Stephen Amell ne reviendra pas à Arrowverse & More / Film

Ce qui était si unique à propos d’un chiot nouveau-né qu’il a dû être nommé Ponton? Est Brandon RouthMeilleur travail jamais réalisé dans son épisode d’adieu DC’s Legends of Tomorrow? Vous voulez voir une maquette de buste de Homme chauve-sourisCapuchon destiné à George Miller«S Ligue de justice? Volonté Daredevil apparaît dans Spider-Man 3? Quel acteur a fait James Gunn confirmer pour Gardiens de la Galaxie Vol. 3? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

DC’s Legends of Tomorrow continue sans Ray Palmer (Brandon Routh) et Nora Darhk (Courtney Ford).

Image Comics a élaboré un plan pour aider les détaillants de bandes dessinées pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours.

Sur Instagram en direct, Stephen amell a révélé qu’il n’a pas l’intention de revenir à la Arrowverse pour une apparence d’invité.

Un chiot berger allemand est né avec une fourrure vert lime en Caroline du Nord, donc sa famille l’a nommé Ponton.

Trou noir embauche Poupée de chiffon (Troy James) tuer Joe (Jesse L. Martin) sur le prochain épisode de Le flash.

Brandon Routh croit que sa dernière saison de DC’s Legends of Tomorrow peut être le meilleur travail qu’il ait jamais fait

Stargirl montre ses pouvoirs dans ce nouveau teaser pour la première de la série à venir sur DC Universe et The CW

Blu Hunt, qui est vraiment Lakota ascendance, est honoré de jouer le héros amérindien Mirage dans Nouveaux mutants.

