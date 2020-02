Battez votre ex comme Karol G! Découvrez ces 3 façons de tuer la tombe

Grâce à Karol G, tous les Latinos utilisent le même mot pour désigner la méchanceté, la vôtre.

24 février 2020

Le sens de tusa, a été considéré par Google comme l’un des mots les plus recherchés en 2019, mais le RAE n’accepte pas le sens commun de ce mot dans la patrie du chanteur, la Colombie.

L’expression signifie «tristesse de la rupture d’une relation sentimentale», la plupart des gens découvrent ce sens lorsqu’ils entendent la chanson. Dans cet article, nous vous expliquons 3 méthodes thérapeutiques pour tuer la tumeur.

Débarrassez-vous de

Il est vital et urgent que vous couriez pour extérioriser tout ce que vous ressentez, écrire une lettre ou parler à une personne de confiance, ou avec un inconnu dans la rue, l’objet de ceci est de supprimer toute la douleur pour pouvoir mieux la comprendre et mieux l’observer.

Manger et s’entraîner

Une pause n’est pas la fin, c’est le début, dorénavant choisissez plus les meilleurs légumes et fruits, mangez à votre meilleur et commencez à faire de l’exercice jusqu’à ce que vous puissiez le faire pendant des heures. Être belle et en bonne santé est la clé pour augmenter votre confiance et votre estime de soi.

Méditation

Certains méditent, d’autres préfèrent se détendre avec de la musique ou regarder un paysage naturel, la raison de méditer est de se déconnecter de l’extérieur et de se connecter avec vous-même pendant au moins cinq minutes, cela vous permettra d’être conscient de ce que vous ressentez jour après jour.