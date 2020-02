Battle Angel obtient une énorme poussée en ligne pour une suite de fans

Si vous faisiez un sondage auprès des fans pour les films les plus aimés de 2019, l’un des principaux prétendants serait Alita: Battle Angel. Sorti il ​​y a un peu plus d’un an, l’épopée de science-fiction a rapporté 85 millions de dollars au box-office national et 400 millions de dollars dans le monde. C’est un retour décent, surtout pour une sortie en février.

Le problème est que le film a coûté plus de 200 millions de dollars après sa commercialisation. Donc, même si elle a peut-être légèrement dépassé les attentes financièrement, at-elle fait suffisamment pour justifier une suite? Les fans le pensent certainement. Et ils ont répondu de la seule façon qu’ils savent: via les réseaux sociaux. Même l’un des producteurs du premier film les encourage à s’exprimer.

Sans doute alimenté par la récente publication de la photo sur HBO, les gens sont allés sur Twitter cette semaine pour demander une suite avec le hashtag #AlitaSequel. Ils ont posté des photos, des mèmes et des suggestions pour des suivis futurs et dans l’ensemble, il y a eu plus de 20 000 tweets sur le sujet. Certains fans ont même lancé une campagne de crowdfunding il y a quelques semaines.

La mission n’est pas terminée! Nous avons besoin de cela #AlitaSequel Ne peut pas laisser Nova s’en tirer avec ce qu’il a fait! Alita doit– pic.twitter.com/g6SUxQEGnm

– 🍊 Lou 🍫 (@LeadApprentice) 6 février 2020

@MrHreviews @SCReviewsmang nous pourrions utiliser l’aide de vos gars dans la campagne Alita, nous avons de nouveau la tendance #AlitaSequel. pic.twitter.com/onwZ2mGjaf

– Enigma Seeker (@EnigmaSeekerX) 7 février 2020

Même pendant que je travaille, nous poussons pour la #AlitaSequel! Continuez à pousser, ne vous arrêtez jamais! Ce n’est qu’une question de temps avant que nous soyons entendus! @ 20thcentury @DisneyStudios @DisneyMovies pic.twitter.com/soSeTTMEkO

– Zensui [YT] | Jérôme #AlitaArmy #AlitaSequel (@RealZensui) 7 février 2020

Fox a dit que le point mort était de 350M

Le film a rapporté 405 millions d’euros

Les flous ont également été en rupture de stock.

Qu’est-ce que tu racontes???

– Adarsh ​​Krishna (@adk_cutz) 7 février 2020

Rise Of Skywalker en Chine: 20 549 419 $

Alita: Battle Angel en Chine: 133 397 094 $ Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm …… .. #AlitaSequel pic.twitter.com/uEW54Ydzcr

– UrielsMachineOfficial (@UrielsMachine) 7 février 2020

Bon de se réveiller pour voir cette tendance! 😳 # AlitaSequel @ Rodriguez @JimCameron @Disney @DisneyMovies @ 20thcentury pic.twitter.com/8C0kJ3AJPR

– Regardez ALITA: BATTLE ANGEL🧢 (@ Yang2020_NJ) 6 février 2020

#AlitaSequel https://t.co/XnV3FHdSHq

– Neil Armstrong de Kithos ʬ⁸⁴ ⚡ (@Syynful) 7 février 2020

La bannière #AlitaSequel vole en deux jours! Si le vol est annulé en raison des conditions météorologiques ou de toute autre circonstance incontrôlable, le paiement remboursé sera reversé au fonds caritatif que nous avons créé avec Open Bionics. Veuillez faire un don si vous ne l’avez pas déjà fait. Https: //t.co/48odMI9R73

– Le #AlitaArmy 🍊🍫⚔ ♥ (@AlitaArmy) 7 février 2020

Apportez #AlitaSequel !!!

– Valentina Serio (@ValentinaSerio) 7 février 2020

@ 20thcentury @Disney #AlitaSequel #AlitaArmy Nous avons attendu près de deux décennies pour Alita: Battle Angel, veuillez ne pas nous faire attendre une autre pour la suite!

– Corey Borealis (@TheCornHat) 7 février 2020

Une histoire incroyable qui doit être racontée. Vous avez réussi à faire revivre l’esprit du manga sur grand écran. Nous voulons une suite! #AlitaSequel

– SantaCrab (@Santacrab) 7 février 2020

Alita: Battle Angel est basé sur un manga de 1990 appelé Battle Angel Alita et suit un cyborg qui doit découvrir son passé et réaliser pleinement ce dont elle est capable pour protéger ceux qu’elle aime. Après Titanic, James Cameron avait deux projets qu’il allait envisager de réaliser: Avatar et Alita: Battle Angel. Il est finalement allé avec le premier et a donné Alita à Robert Rodriguez.

Personnellement, j’ai trouvé le film visuellement magnifique, mais finalement un peu creux en raison de personnages oubliables et d’un scénario médiocre. Et bien sûr, ils ont taquiné une suite à la fin en révélant le véritable cerveau de l’histoire. Mais qui sait si nous aurons un jour la chance de le revoir, lui ou Alita (joué à merveille par Rosa Salazar). Le film de science-fiction a été produit par 20th Century Fox, qui est maintenant des studios du 20e siècle et appartient à Disney. Et la franchise porte un prix élevé en raison de l’utilisation intensive de CGI, en particulier avec le personnage principal.

Disney possède déjà de nombreuses franchises rentables: Marvel, Star Wars, Pixar et leurs remakes en direct. Ils pourraient se permettre de prendre un risque Alita: Battle Angel suite alors, mais pour 200 millions de dollars? Probablement pas.