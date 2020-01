«Batwoman» 1 × 10 Aperçu: Alice anticipe la réunion de famille avec Kate

Alors que The CW’s Batwoman reprend la saison 1, Alice organise un autre goûter – et Catherine Hamilton-Kane, bien qu’elle soit très morte, est à nouveau l’invitée d’honneur.

Dans cet avant-goût exclusif de la première mi-saison, intitulée «How Queer Everything Is Today!» Et diffusé dimanche à 8 / 7c, Alice (interprétée par Rachel Karsten) traite Catherine à six pieds sous un thé. Mouse (Sam Littlefield), cependant, est obligé de pleuvoir sur le défilé déjà brumeux d’Alice, interrogeant alors qu’il fait la stratégie derrière sa «sœur» empoisonnant la belle-mère de Kate.

Appuyez sur play ci-dessus pour entendre l’argument d’Alice et comment elle réagit à l’attitude baissière de Mouse.

Ailleurs dans cet épisode, Kate – à la suite de l’événement Crisis qui change le monde – doit décider ce qu’elle est prête à faire pour honorer l’identité de Batwoman… et la sienne.

Comme Marc Guggenheim, EP d’Arrowverse, l’a déclaré à TVLine, «Nous avons maintenant introduit dans notre univers un nouveau mystère qui est: à quoi ressemble cet univers post-crise [for each show]? … Je sais, par exemple, ce qu’ils font sur Batwoman et c’est super génial, avec des moments incroyables, “What-the-f-k ?!”. En plus du cœur et de l’émotion, le “what-the-f – k ?!” est, dans mon esprit, ce qu’est l’Arrowverse. “

