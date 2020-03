«Batwoman» 1 × 15 Aperçu: Kate raconte à Jacob la «Autre» Beth

HISTOIRES CONNEXES

J’espère que Jacob Kane de Batwoman porte son gilet en Kevlar, car sa fille Kate est sur le point de le frapper avec non pas une mais deux incroyables bombes de vérité.

Dans l’aperçu ci-dessus de l’épisode de ce dimanche de la nouvelle série Arrowverse, intitulé «Off With Her Head» et diffusé à 8 / 7c sur The CW, Kate (interprétée par Ruby Rose) vient de livrer à son père (Dougray Scott) à au moins une version partielle de la vérité sur le Beth qui a été étouffée par un tireur d’élite il y a quelques semaines.

Comment Jacob réagit-il à cette histoire de prétendue erreur d’identité? Et quelle autre grande révélation Kate va-t-elle faire sur son père? Appuyez sur play ci-dessus pour assister à l’intense «liaison» père / fille.

Ailleurs dans l’épisode de Batwoman de cette semaine, davantage de passé sombre d’Alice (Rachel Skarsten) est découvert lorsque Cartwright (star invitée John Emmet Tracy) partage une histoire tordue avec Kate, tandis que Jacob part à la recherche de sa (réelle) fille capricieuse. Pendant ce temps, Mary (Nicole Kang) et Luke (Camrus Johnson) suivent l’exemple de l’autre tueur de Beth.

