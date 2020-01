«Batwoman» Récapitulatif Saison 1 Épisode 10: Twist multivers post-crise

Ce qui suit contient un spoiler majeur de dimanche soir Batwoman première mi-saison.

La «crise sur des terres infinies» est peut-être terminée, mais sa résolution semble avoir laissé Kate Kane, époustouflante de Batwoman, faire une double prise.

À la fin de la première mi-saison de ce dimanche – qui, il faut le noter, a également fait sortir Batwoman publiquement en tant que lesbienne (via une exclusivité Kara Danvers pour CatCo!) – Kate a reçu une surprise d’anniversaire, sous la forme de sa gentille sœur. Beth, de retour d’un semestre à l’étranger.

Attends quoi?

Supposant immédiatement (comme nous tous) qu’Alice avait échappé en quelque sorte à la garde à vue et narguait son adversaire, Kate a grillé sa visiteuse brune, insistant d’abord sur le fait qu’elle était Alice, puis, quand elle a été refusée, demandant qui / quoi était cette personne, tout en tirant à son visage à la recherche d’un masque de peau.

“C’est Beth!” Répéta la jeune femme complètement perplexe. “Qui diable serais-je?!”

La réalité surréaliste des retrouvailles semblait alors éclater sur Kate: «Beth…?»

Étant donné qu’Alice venait d’être vue menottée à la boutique des flics sous l’œil vigilant de Sophie et que Kate n’était pas en mesure de déchirer un masque facial semblable à une souris, tous les signes pointent vers des retombées de la crise – que dans le nouveau multivers, un Oliver mourant Reine créée, une Beth Kane qui ne s’est pas transformée en méchante Alice a été déposée sur le même Earth-Prime que son sosie.

“Nous avons des [‘Crisis’] retombées sur Batwoman », a affirmé la showrunner Caroline Dries. “C’est un peu délicat, car nos personnages ne sont pas encore exposés à cette notion d’univers multiples et de super-héros avec des pouvoirs et des trucs … mais je pense que cela aura une résonance vraiment choquante.”

Le suzerain d’Arrowverse, Marc Guggenheim, a déclaré la même chose à TVLine, lors de notre Q&A post mortem approfondie.

Avec la création de ce nouveau multivers – dans lequel, par exemple, Lex Luthor de Earth-Prime est considéré par le monde comme un très bon gars – «La chose qui nous excite vraiment, c’est que nous avons mis dans notre univers un nouveau mystère, qui est: À quoi ressemble cet univers post-crise?

“Chacun des spectacles a la chance de raconter une partie de cette histoire, et c’est vraiment cool”, a-t-il ajouté. “Je sais, par exemple, ce qu’ils font sur Batwoman et c’est super génial, avec des moments incroyables,” What the f – k ?! “. En plus du cœur et de l’émotion, le “what-the-f – k ?!” est dans mon esprit ce qu’est l’Arrowverse. “

Est-ce que Beth a révélé que vous avez dit: “WTF?”