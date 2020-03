Batwoman, Supergirl et Young Sheldon suspendent les enregistrements pour le coronavirus

L’industrie du divertissement continue d’être affectée par la crise mondiale causée par le coronavirus. Selon Deadline, deux programmes majeurs viennent d’arrêter la production en raison du virus COVID-19. Il s’agit de Batwoman, l’une des séries qui fait partie de Arrowverse et qui est diffusée par The CW, et Young Sheldon, l’une des émissions les plus populaires sur CBS.

Ce ne sont pas les seules séries concernées. D’autres séries produites ou coproduites par Warner Bros. Production ont également des problèmes. En plus de Batwoman et Young Sheldon, la production d’autres séries et pilotes est également reportée, notamment All Rise, God Friended Me, Supergirl (de The CW), Claws (OWN), Queen Sugar, Pennyworth (Epix), The Flight Attendant ( HBO Max), Riverdale, The Flash (de The Cw) et Lucifer (Netflix). De plus, The Bachelorette et The Brides d’ABC ont également suspendu les enregistrements jusqu’à nouvel ordre.

Comme nous l’avons mentionné au début de la note, la télévision n’est pas le seul support de divertissement affecté par la propagation du coronavirus. La Ligue majeure de baseball, la Ligue nationale de hockey et la National Basketball Association ont suspendu leurs saisons jusqu’à nouvel ordre. Disney’s Mulan et The New Mutants ont été supprimés du calendrier de sortie du studio; Universal a changé la date de sortie du film de James Bond No Time to Die d’avril à novembre. Sony a également reporté la sortie de Peter Rabbit 2: The Runaway d’avril à août. Le dernier film de Tom Hanks a été suspendu lorsque lui, sa femme et certains membres de l’équipe de tournage ont été testés positifs pour le coronavirus. Pas plus tard qu’hier, Universal a annoncé que la neuvième partie de Fast & Furious sera lancée jusqu’à l’année prochaine, au lieu de mai, tandis que A Quiet Place Part 2 a également été reportée.

