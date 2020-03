Bazzi sort un nouveau single «Young & Alive»

Bazzi ressent “Young & Alive” sur le premier single de son prochain projet.

L’auteur-compositeur-interprète de 22 ans célèbre le jeune amour sur un air insouciant, écrit par Bazzi et produit par Bazzi et le collaborateur de longue date Kevin White de Rice N ’Peas.

«‘ Young & Alive ’, c’était vraiment moi qui revenais à mes racines et recherchais à nouveau cette jeunesse en moi-même», a déclaré Bazzi. “C’est intéressant parce que cette chanson a une énergie tellement brillante et pleine de vie, mais en la faisant, je ne me sentais pas de cette façon. En le faisant, j’étais dans un endroit plus sombre et en le faisant, je m’ouvrais presque à cela et je retournais à cet état pur de gamin que nous poursuivons tous, et c’est là que se trouvait la magie, ce présent. «Young & Alive», c’est moi qui essaie de capturer ce sentiment et de le donner aux gens, afin que nous puissions le partager et y trouver de la chaleur. J’espère que le monde appréciera. “

“Young & Alive” marque la première sortie de Bazzi depuis sa mixtape Soul Searching 2019. Parallèlement à la chanson, il a également fait ses débuts dans la vidéo dirigée par Alex Nazari, qui trouve un Bazzi «insouciant et libre» dansant avec sa co-star féminine au club avant de rejoindre la plage.

Bazzi a sorti son premier album Cosmic en 2018 avec le tube 4x “Mine”. Il l’a suivi avec Soul Searching de l’année dernière, qui a donné naissance au 21 succès «Focus» assisté par Savage et au platine «Paradise». Il prépare actuellement un nouveau projet qui sortira cette année.

