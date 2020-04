Bbno $ reste occupé avec son nouveau “Quarantine Freestyle”

Ah, quarantaine, vieille muse inattendue. Étant donné que l’ensemble du jeu de rap a été placé sous verrouillage indéfini, la fièvre de la cabine est devenue une menace persistante pour la raison. Pourtant, dans de tels moments d’ennui sans précédent vient l’inspiration, du moins pour certains. Après tout, qu’est-ce qu’un artiste doit faire d’autre que de créer de l’art dans un moment comme celui-ci? Du moins, c’est ainsi que bbno $ a décidé de passer son temps, se rendant au home studio et préparant un bref “Quarantine Freestyle” pour ses fans.

Si cela ne suffisait pas, le rappeur a également inclus une vidéo pleine de pitreries pour souligner vraiment la situation désastreuse. Par exemple, l’homme a des centaines de dollars dans la vingtaine canadienne en train de cuisiner dans une poêle. “Sautez sur ce butin comme si j’étais un lapin, lecteur lapin”, déclare-t-il, son flux fouettant dans un tourbillon. “Jeux éducatifs avec une garce si elle essaie de jouer à des jeux / finna jette un coup si je ne suis pas fou.”

Compte tenu des ressources limitées et de la nature à faible enjeu du morceau, le rappeur né à Vancouver a quand même réussi à le maintenir avec un peu de chaleur. Vérifiez-le par vous-même ci-dessous, et si vous vous trouvez au cœur de l’ennui, envisagez de charger cet enregistreur vocal et de tirer certaines de vos propres barres. Qui sait quel talent caché pourrait activer en cette période difficile?

PAROLES CITABLES

Saute sur ce butin comme si j’étais un lapin, lecteur lapin

Jeux éducatifs avec une chienne si elle essaie de jouer à des jeux

Finna jette un coup si je n’ai pas l’esprit



