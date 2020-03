Bea Retamal et Antonio Pavón, des candidats bannis dans ‘Survivors 2020’

* En préparation

La nuit du jeudi 5 mars, “ Survivors 2020 ” a atteint son troisième gala, dans lequel les nominés étaient Antonio Pavón, Bea Retamal et Rocío Flores, après le salut de Ferre dans l’émission du mardi 3 mars. Comme il avait déjà avancé, deux d’entre eux ont dû dire au revoir à leurs pairs après le vote public, ce qui a conduit au bannissement de Bea et d’Antonio, contre le salut de Rocío.

Antonio, Bea et Rocío avant de connaître les noms des exilés dans ‘Survivors 2020’

Retamal a été le premier à être contraint de quitter la palapa, lorsque Jorge Javier Vázquez a annoncé son nom en tant que premier concurrent banni de la nuit. Un moment où le survivant était très excité, tout comme José Antonio Avilés. “Je tiens à remercier l’ensemble du programme de m’avoir donné cette opportunité. Pour moi, être ici, c’est déjà gagner”, a reconnu Bea, avant de dire au revoir à ses camarades de classe. “Merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent et à l’organisation d’être au fond du canyon. Quoi qu’il arrive désormais, ce sera bon pour moi”, a poursuivi le candidat, qui a assuré que “je suis très triste de ne pas vous avoir tous rencontrés”. “Je t’aime beaucoup, tu as fait de moi une meilleure personne”, a conclu Retamal.

