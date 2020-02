Bea Retamal (‘GH 17’), troisième candidate confirmée

Après des dizaines de rumeurs et de spéculations, ‘Survivors 2020’ a commencé à confirmer les noms de leurs concurrents officiels. La dernière d’entre elles a été annoncée le 6 février dans MiTele Plus et celle choisie a été Beatriz Retamal, lauréate de ‘Big Brother 17’ et qu’elle a rencontrée avec le surnom de “Naranjita” à cause de la couleur des cheveux qu’il portait à l’époque. Justement, une orange était l’indice pour retrouver l’identité du candidat.

Bea Retamal

Retamal a réussi à se hisser comme le vainqueur de la célèbre réalité en 2016. Dans son édition Il a partagé une maison avec son partenaire, Rodrigo Fuertes, et avec qui il a rompu le dernier 2019, après près de trois ans de relation. Il était également d’accord avec Adara Molinero, avec qui il ne s’entendait pas très bien. Cependant, également en 2019, dans une vidéo, il s’est excusé publiquement auprès de son partenaire pour les conflits qu’ils avaient mis en vedette à l’intérieur de la maison, enterrant une hache de bataille qui avait été levée pendant des années. Il n’en a pas été ainsi avec Clara Toribio, candidate à «GH 17» et avec laquelle il a eu plusieurs affrontements depuis qu’il a quitté la réalité.

Actuellement, Bea est un habitué des plateaux de télévision commentant les réalités. Cependant, il est plus assidu dans la plate-forme vidéo Mediaset, dans laquelle Il est devenu l’un des principaux visages. Grâce à cela, il a rapporté sa rupture avec Rodri ou ses premiers pas avec un nouvel amour. C’est également l’endroit où il a profité de l’occasion pour clarifier toutes les controverses qui l’entouraient, telles que sa prétendue mauvaise relation avec Ylenia. Nous verrons ce que tous ces noms ont à dire pendant le séjour de Retamal dans «Survivors».

Le reste des confirmés

Le nom de Bea est ajouté à Albert Barranco et Rocío Flores. Les deux ont été des chiffres actuels au cours des derniers mois de 2019. La première à être la troisième personne à avoir conduit à la rupture entre Kiko Jiménez et Gloria Camila. En outre, il était le tronista pour lequel Violeta Mangrián a été nominé dans «Mujeres y Hombres y Viceversa», qui Il est en attente d’entrée dans cette édition de «Survivors» après son départ brutal l’année dernière. Pendant ce temps, la fille d’Antonio David et de Rocío Carrasco a toujours été un nom bien connu pour la presse, mais son temps sur les plateaux pour défendre son père dans ‘GH VIP’ a signifié son “report” dans cette télévision.

