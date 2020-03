Beatrice des Windsors a des fans en hystérie! – HITC

Ellie White offre une performance qui mérite d’être chérie en tant que Beatrice dans The Windsors.

Nous aimons tous un drame captivant, mais parfois vous voulez juste vous perdre dans les rires pendant un certain temps.

Heureusement, nous n’avons pas manqué de grande comédie jusqu’à présent cette année, avec de nouvelles saisons comme Home et It’s Always Sunny à Philadelphie.

La comédie est incroyablement large, mais un sous-genre préféré pour beaucoup est la parodie. Encore une fois, il y a tellement de grands efforts, mais The Windsors de George Jeffrie et Bert Tyler-Moore se distingue comme l’un des meilleurs de la mémoire récente.

La sitcom britannique sert hilarante une satire ludique de la famille royale, invitant le public à rire aux bouffonneries de la maison de Windsor.

Il a été diffusé pour la première fois en 2016 et a immédiatement vendu des téléspectateurs, offrant un casting mettant en vedette Harry Enfield, Morgana Robinson, Haydn Gwynne, Richard Goulding, Hugh Skinner, Louise Ford et plus encore.

Le duo d’écrivains avait précédemment écrit Star Stories, ce qui donnait à chacun une idée de ce à quoi s’attendre, mais pour certains, le spectacle a servi d’introduction aux talents d’Ellie White…

Ellie White: Les Windsors

Ellie White joue le personnage de Beatrice et a repris le rôle sur trois saisons.

L’actrice anglaise de 30 ans est un point culminant de la série, avec une chimie parfaite avec la co-star Celeste Dring, qui joue sa sœur Eugénie.

Quant au personnage d’Ellie, la princesse Beatrice d’York est la fille aînée du prince Andrew, duc d’York et de Sarah, duchesse d’York.

Ses allers-retours avec Eugénie font de l’or de la comédie dans The Windsors, mais où avons-nous déjà vu la star?

Ellie White de The Windsors: rôles précédents

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans d’une mini-série télévisée de 2009 intitulée Children of Herne (elle est créditée en tant que Girl).

Avance rapide jusqu’en 2013 et elle est apparue sur Jamie Demetriou: Channel 4 Comedy Blaps, décrochant de nombreux rôles télévisés comme Live at the Electric (Techie), House of Fools (Rachel), BBC Comedy Feuds (Alice / divers) , Year Friends (Ellie), Inside No. 9 (Anya), Murder in Successville (Cara Delevigne / Bjork) et Pls Like (Polly Sprong).

Cependant, elle est également connue pour avoir joué de nombreux rôles dans Class Dismissed et le personnage de Katia dans la brillante sitcom Stath Lets Flats avec Jamie Demetriou.

De plus, si nous avons des fans d’Alan Patridge (bien sûr que nous en avons), vous vous souvenez peut-être de l’avoir vue en tant que Dee Gilhooly dans un épisode de This Time with Alan Patridge.

Les fans félicitent Béatrice sur Twitter

Un certain nombre de fans ont afflué sur Twitter à la suite de la troisième saison pour féliciter à nouveau le travail d’Ellie White et de Celeste Dring pour leur travail en tant que deux sœurs.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, où McDonald & Dodds a-t-il été filmé?