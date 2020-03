Beau ou pas? C’est ainsi que Ricky Martin a quitté son mari après l’avoir rasé à la maison Oh mon Dieu!

Le mari de Ricky Martin, Jwan Yosef, est resté ainsi après que le chanteur portoricain a décidé de pratiquer la coiffure avec lui. Beau ou pas?

25 mars 2020 11:43

Le mari de Ricky Martin, Jwan Yosef, c’était comme ça après que le chanteur portoricain ait décidé de pratiquer la coiffure avec lui, beau ou pas?

Il s’avère que dans son dernier post, nous avions vu Jawn Yosef entre les mains de son beau mari, Ricky Martin, qui avec un rasoir à la main, faisait une coupe de cheveux.

Ce que nous n’avions pas visualisé, ce sont les résultats. Maintenant, nous voyons un Jawn complètement décortiqué, dans ce qu’il appelait lui-même une sorte de ménage de printemps.

Et donc, sans hésitation, il a dit au revoir à ses cheveux noirs épais et a cédé la place à un look légèrement plus simple sans aucune décoration.

Et est-ce Jawn Yosef il est très beau, mais bien sûr, il doit être d’avoir conquis le cœur de l’un des hommes les plus beaux et les plus talentueux de la terre, notre bien-aimé Ricky Martin.

.