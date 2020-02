“Beaucoup de chance d’être vivant”

Alex Smith parle de sa blessure mortelle.



Le quart-arrière des Redskins Alex Smith est “très chanceux d’être en vie”, selon une nouvelle interview avec Outside The Lines d’ESPN.

Smith fait référence à une blessure à la jambe qui l’a empêché de jouer pendant plus d’un an. En novembre 2018, lors d’un match contre les Texans de Houston, Smith a été abordé par JJ Watt et Kareem Jackson, ce qui a entraîné une horrible fracture composée de son tibia droit, qui a pénétré la peau. Il a également subi une fracture du péroné droit.

C’était le tibia pénétrant la peau qui était la plus grande préoccupation. Une telle blessure augmente considérablement le risque d’infection.

“J’ai eu une infection assez grave … ils ont eu beaucoup de complications”, a expliqué Smith. Il s’est avéré qu’il avait développé une septicémie, une maladie potentiellement mortelle.

Smith a poursuivi: “La prochaine chose dont je me souviens est de se réveiller plusieurs semaines plus tard face à la décision d’amputation ou de sauvetage de membre à ce moment-là.”

Smith a opté pour le sauvetage des membres et les chirurgies ont réussi. “[I’m] si reconnaissant pour tous ceux qui ont contribué à cela “, a-t-il dit.” Ma femme, mes enfants, ma famille, mes médecins, mes infirmières et moniteurs et formateurs, et tant de gens qui m’ont aidé à m’asseoir ici. “

Smith a été débarrassé de toute infection et espère qu’il pourra retourner chez les Redskins.

