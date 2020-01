“Beaucoup de couples sont séparés et ce cirque n’est pas monté”

María Teresa Campos n’a pas terminé 2019 de la meilleure façon. Après six ans de relation avec Moustache Arrocet, la présentatrice de télévision a envoyé une déclaration à “ Viva la vida ” pour que ses filles, Carmen Borrego et Terelu Campos la lisent et rendent public leur rupture amoureuse avec la chanteuse. Maintenant, malgré le fait que les semaines se soient écoulées, le sujet n’a pas cessé d’être d’actualité, surtout après le trajet vers «La Résistance». Il y a peu de moyens pour “chasser” le communicateur de connaître tous les détails de son humeur après s’être séparé.

María Teresa Campos fatiguée de parler de sa rupture amoureuse avec Moustache Arrocet

Le retour de Moustache en Espagne

Depuis que la rupture a été rendue publique, Moustache est restée à Londres inconscient de l’attention médiatique et des accusations de la famille Campos. Mais quelle a été sa surprise, lors de son atterrissage à Madrid le lundi 20 janvier, une foule de journalistes l’attendaient à l’aéroport Adolfo Suarez Barajas, pour connaître sa version de la rupture avec le présentateur: “Vous m’avez stupéfait car tout ce que je comptez-vous me prend complètement au dépourvu“, a déclaré le chanteur en parcourant les couloirs du terminal.

Mais elle n’a pas été la seule à parler et c’est que la communicatrice, lasse du sujet et d’insister encore et encore auprès des médias que “fermez la porte à la réconciliation“Avec l’Argentin, il a montré sa colère devant les caméras de” Save me “pour l’avoir interrogé sur le retour d’Arrocet en Espagne: “Je ne suis pas intéressé. Pouvez-vous changer la conversation?”, a déclaré Maria Teresa, assez ennuyeuse. L’insistance de la presse a seulement poussé le présentateur à finir par inculper les journalistes: “Ce n’est pas que je ne sais rien, c’est que je ne vais rien répondre parce que nous sommes là depuis longtemps et il y a beaucoup de couples qui se séparent et ce cirque n’est pas monté“, a-t-elle conclu, totalement obscurcie par les journalistes.

Visite de María Teresa Campos à «La Résistance»

Le programme présenté par David Broncano a débuté le lundi 20 janvier avec un spécial intitulé “Yaya’s Week”. La semaine a commencé avec l’interview de María Teresa Campos et l’un de ses commentaires les plus populaires lors de sa visite à l’espace # 0, en était un dans lequel il parlait spécifiquement de son expérience en tant que protagoniste de «Le ciel peut attendre». Le Tertullien en a profité et a fini par faire référence à la disparition soudaine de Moustache: “Cela simule être un enterrement et j’ai pensé que c’était le mien, mais j’ai réalisé que c’était à quelqu’un d’autre parce que Je ne l’ai pas revu. Seront morts“, a-t-il commenté en riant sur le plateau de Movistar +.

