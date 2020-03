“Beaucoup meurent seuls”, déclarations dramatiques d’une infirmière espagnole de l’hôpital

Les déclarations de cette infirmière en pleine urgence sanitaire en Espagne

En Espagne, à ce jour, 7 998 ont été diagnostiqués et 289 patients sont décédés. Les déclarations de Coral Merino, qui travaille dans les urgences d’un hôpital de Madrid, ont beaucoup fait parler de l’opinion publique.

“Aller au travail, c’est comme aller à la guerre, de nombreux patients meurent seuls, sans pouvoir compter sur la compagnie de leurs proches”, a expliqué l’infirmière.

“Chaque jour, je vais travailler, j’ai peur, stress et douleur en étant témoin de cette situation »décrivant l’atmosphère qui vit au jour le jour à l’hôpital universitaire Principe de Asturias, au nord-est de Madrid.

«Ce ne sont pas des moments difficiles pour tous les professionnels, mais surtout pour nous. Nous sommes constamment en contact étroit avec les patients » Coral, qui est responsable de l’administration et de la fourniture des médicaments aux patients hospitalisés, a commenté.

Le travail de toutes les infirmières est d’être en première ligne contre la pandémie COVIS-19. Plusieurs fois, ils sont effectués sans protection adéquate.

«Il n’y a tout simplement pas assez de masques pour les changer chaque fois que nous allons voir un patient isolé. Il n’y a pas de robes adaptées. Il suffit de s’en sortir avec les poreux et de mettre des tabliers en plastique. Nous réutilisons les lunettes qui ont été portées par d’autres collègues, nous les lavons et les désinfectons nous-mêmes » Dit Coral.

Coral a souligné l’importance pour les citoyens de rester chez eux pour tenter de stopper une contagion majeure et ainsi pouvoir aplatir la courbe de l’épidémie afin que le système de santé ne s’effondre pas ou n’aille pas à l’extrême qu’ils doivent choisir qui sauver et qui pas.

«Je vois si peu de conscience autour de moi que cela me met très en colère. Je ne pense pas qu’ils soient très conscients de la vitesse de propagation de ce virus et des dommages qu’ils causent en ne restant pas à la maison. Non seulement parce qu’ils peuvent l’obtenir, mais ils pourraient avoir un accident ou un problème qui pourrait les obliger à aller à l’hôpital “, a conclu Coral.

Les Espagnols sont actuellement en quarantaine et applaudissent depuis leur balcon tous les soirs en signe de gratitude à tous ceux qui mettent leur vie en danger pour contenir cette pandémie.

Le corail est un exemple de nombreux qui existent et doit être reconnu pour leur grand effort.

