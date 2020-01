Beaucoup sont convaincus que c’est le scandale qui a presque mis fin à la carrière de Kendall Jenner

Kendall Jenner, c’est beaucoup de choses: un mannequin bien payé, le membre le plus privé de la famille Kardashian-Jenner, et une personnalité publique qui a suscité beaucoup de controverses.

Au fil des ans, Jenner a été impliquée dans certaines campagnes publicitaires très médiatisées, dont une en particulier qui a provoqué un contrecoup rapide du spectateur. À ce jour, de nombreux critiques sont convaincus que l’implication de Jenner dans le scandale est quelque chose qu’ils ne pourront jamais concilier et la seule chose qui pourrait vraiment ruiner sa carrière.

Comment Kendall Jenner a-t-elle commencé la modélisation?

Kendall Jenner a été à l’honneur pratiquement toute sa vie, à partir de 2007, lorsque Keeping Up with the Kardashians a été présenté pour la première fois à la télévision. Peu de temps après les débuts de la série, la jeune Jenner a décidé de poursuivre une carrière de mannequin de haute couture.

Heureusement, sa mère, Kris Jenner, est un maître dans la passation de contrats et l’organisation de réunions, et elle a pu mettre sa fille en contact avec une agence de mannequins de grande puissance.

Après avoir signé avec l’agence en 2009, Jenner a commencé à apparaître dans une grande variété de défilés et de campagnes publicitaires. Sa silhouette haute et élancée et ses traits frappants signifiaient qu’elle avait un contact naturel avec de nombreux designers – bien que Jenner affirmera plus tard que le fait d’avoir un nom de famille célèbre signifiait qu’elle était souvent confrontée à la discrimination lors de la réservation de concerts.

Au cours des prochaines années, Jenner a marché pour de grands designers comme Chanel, tout en filmant l’émission de téléréalité de sa famille. Elle a également collaboré à de nombreuses campagnes imprimées et publicités télévisées différentes – et ce serait une de ces publicités télévisées qui finirait par intégrer le mannequin dans un réseau dramatique.

Quelle a été la campagne la plus controversée de Kendall Jenner?

Début 2017, Kendall Jenner a signé un accord publicitaire avec Pepsi, la société qui avait auparavant travaillé avec d’énormes talents comme Michael Jackson. Bien que cela aurait pu être une grande opportunité, le ton et l’exécution de l’annonce ont laissé un mauvais goût dans la bouche des téléspectateurs. Dans l’annonce, Jenner participe à une séance photo lorsqu’elle remarque un groupe de manifestants à l’autre bout de la rue. Jenner arrache sa perruque et rejoint les manifestants (bien que l’on ne sache jamais clairement ce qu’ils protestent), se dirigeant vers l’avant de la ligne de protestation pour remettre à un policier une canette de Pepsi.

L’annonce a été publiée pendant une période de troubles civils endémiques et semblait incroyablement sourde. L’indignation des téléspectateurs a été immédiate et Pepsi a fini par retirer l’annonce peu de temps après sa première diffusion. De nombreux critiques ont reproché à Jenner de ne pas être plus consciente socialement et d’avoir accepté d’apparaître dans l’annonce. Bien qu’elle ait fait des excuses en quelque sorte, cela ne convenait pas non plus à la plupart des fans.

Que disent les fans de la controverse de Kendall Jenner?

Bien que plusieurs années se soient écoulées depuis la fin du scandale Pepsi, les fans en sont toujours troublés – et par les excuses sans réserve de Jenner. Récemment, certains critiques de Reddit ont discuté des pires scandales de la famille Kardashian-Jenner au fil des ans, et la controverse Pepsi de Jenner s’est classée en tête de liste.

Un utilisateur a affirmé que sa réponse semblait «terne» et qu’elle semblait presque détourner le blâme dans ses excuses, le mettant sur son équipe pour ne pas l’avertir de l’annonce potentiellement bouleversante.

Une autre affiche de Reddit a déclaré que Jenner était toujours affectée par le «désastre» que représentait sa campagne Pepsi.

Il semble certainement que sa carrière de mannequin ne soit pas ce qu’elle était il y a plusieurs années, et elle est de moins en moins vue lors des défilés. Reste à savoir si cela est dû au déclin de l’intérêt de Jenner pour la modélisation ou au fait que les gens se fatiguent du travail qu’elle fait.

Mais Jenner ferait bien de commencer à envisager d’autres options de carrière.