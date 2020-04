Beauty and the Beast Disney + Prequel Songs Are d’Alan Menken – / Film

le La belle et la Bête La préquelle live-action venant à Disney + est devenue beaucoup plus intéressante avec l’implication confirmée de Disney Legend Alan Menken. Le compositeur à l’origine des chansons primées aux Oscars pour Beauty and the Beast et une foule de classiques animés de Disney ont révélé qu’il travaillait sur la musique de la série prequel Beauty and the Beast, qui devrait explorer les origines de Gaston et LeFou.

Personne ne voulait vraiment savoir comment Gaston et LeFou se sont rencontrés, mais nous pourrions tout de même être à l’écoute pour regarder le prequel de Beauty and the Beast Disney + pour entendre les chansons originales composées par Alan Menken.

Au cours d’un segment vidéo YouTube intitulé «Talk Back with Alan Menken», Menken a fait le point sur chaque projet sur lequel il travaille actuellement, révélant qu’il écrivait de la musique pour la série préquelle Beauty and the Beast.

«J’ai une suite à Beaut – un PREQUEL – désolé un prequel. L’histoire d’avant. Pour la beauté et la bête. Ce sera sur Disney Plus », a déclaré Menken (via Inside The Magic).

Menken est chargé de façonner le son derrière les films d’animation Disney les plus appréciés de la Renaissance Disney des années 90, de composer la musique de La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule et Tangled et gagnant une flopée de récompenses pour ses efforts déterminants pour la génération.

Menken a plus que mérité son statut de Disney Legend et continue de travailler avec la Maison de la souris pour composer des chansons pour des projets Disney à venir comme Disenchanted, la suite d’Enchanted, une adaptation scénique d’Hercules et le prochain film en direct The Little Mermaid. . Son nom suffit à lui seul à susciter l’intérêt pour un projet Disney. Et malgré le peu d’intérêt que je porte à la série préquelle de Beauty and the Beast – qui s’étendra sur l’un des remakes en direct les plus agressifs de Disney – je ne peux pas m’empêcher de m’intéresser au travail de Menken. Mais alors que Menken continue de faire un travail remarquable pour des projets d’action en direct médiocres, pourquoi Disney ne lui donne-t-il pas quelque chose en retour et ne lui laisse-t-il pas reprendre ses projets passionnels? Je parle, en particulier de Galavant. Donnez-nous une autre saison de Galavant sur Disney +. Alors peut-être que je regarderai votre prequel de Beauty and the Beast.

