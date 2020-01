Bébé! Karol G le porte à sa bouche avec malice et sans crainte

Karol G faire sensation sur les réseaux sociaux

7 janvier 202015: 23 h

Le colombien Karol G Elle est l’une des artistes les plus célèbres du moment car ses plus grands succès l’ont propulsée au sommet, à tel point que chaque fois qu’elle annonce un concert, les billets sont rapidement épuisés, dans toutes les billetteries.

Depuis le début de cette nouvelle année, la chanteuse est un peu absente des réseaux sociaux, car apparemment elle a pris quelques jours de repos pour se reposer après une année pleine de travail, de responsabilités et de belles réussites.

Récemment, nous avons observé la dernière photo de la chanteuse Karol G et elle est sans aucun doute spectaculaire, car l’endroit où elle est est très colorée et évidemment ce qui se démarque le plus est l’artiste qui est assise avec quelque chose dans la bouche.

Ce détail minimal a suscité la controverse dans son récit, car il a été fourni pour des commentaires mal placés, ainsi que pour de bons commentaires, car beaucoup prétendent que l’artiste est tout simplement magnifique et plein de vie.

En légende, la chanteuse a placé «Ready for a Late Nite Session ✨✨ » comme prévu, ses fans ont répondu en quelques minutes, parmi les commentaires, nous mettons en évidence «Readyyyy a kiss from Spain !! Heureux rois. “

.