Bebe met en vedette «Libertad», la nouvelle série d’Enrique Urbizu pour Movistar + avec l’équipe de «Gigantes»

* En préparation

La plateforme de paiement Movistar + poursuit son fort engagement envers sa propre fiction et en est la preuve ‘Libertad’, la nouvelle série espagnole dont le tournage a déjà commencé. Enrique Urbizu est responsable de ce nouveau projet qui arrivera tout au long de 2020 dans lequel il continuera d’avoir Miguel Barros et Michel Gaztambide, scénaristes des deux saisons de ‘Gigantes’. Le tournage des cinq épisodes de 50 minutes qui forment sa première saison se déroule sur 15 semaines dans différents lieux de la Communauté de Madrid, Ségovie, Cuenca et Guadalajara.

Bébé dans ‘Libertad’, série Movistar +

L’une des données qui a peut-être surpris tout le monde de ‘Libertad’ est le nom de son protagoniste: la chanteuse et actrice Bebe. Bien qu’on puisse la voir comme secondaire dans les films “Sud de Grenade” et “L’or de Moscou en 2003”, en plus de jouer un personnage capitulaire dans “Le conservateur”, l’artiste a à peine travaillé dans le monde de l’interprétation. , quelque chose qui va radicalement changer dans ce projet puisque c’est le protagoniste de ce projet dans le rôle de La Llanera avec Xabier Deive dans le rôle de Lagartijo, Jorge Suquet comme John; Sofía Oria comme Reina et avec le jeune Jason Fernández comme Juan, le fils de La Llanera. D’autre part, nous verrons également Luis Callejo et Pedro Casablanc faire deux collaborations spéciales.

.