Bébé parvient à vaincre le cancer et à sonner la cloche de la vie

Lilian Grace Bordem est née dans des conditions de santé parfaites, mais en septembre 2019, les médecins ont diagnostiqué une anomalie dans son cerveau. La petite fille avait développé une tumeur cancéreuse dans la moelle épinière, elle a donc subi un traitement de chimiothérapie.

Bien que les médecins lui aient donné peu d’espérance de vie, ses parents étaient toujours positifs et l’ont accompagnée à tout moment. Au fil du temps pour son traitement, la petite fille a commencé à montrer des améliorations et trois semaines plus tard, les médecins ont confirmé que la tumeur avait disparu.

Les parents de Lilian ne pouvaient pas croire que la petite fille s’était enfin rétablie et ils étaient très reconnaissants à tous ses parents, amis et étrangers qui les avaient aidés financièrement à travers une campagne GoFundMe dans laquelle ils ont partagé leur histoire.

À seulement 4 mois, Lilian a remporté la bataille contre le cancer et ses parents l’ont célébré avec la tradition de sonner la cloche à l’hôpital où il a été soigné.

Sa mère a partagé ce moment incroyable sur ses réseaux sociaux et la vidéo est rapidement devenue virale.

Une salve d’applaudissements à Lilian pour son courage face à cette terrible maladie et à ses parents pour ne pas perdre la foi!

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: