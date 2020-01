Bébé Yoda pourrait être la plus grande erreur de «Star Wars» de Disney

Il est difficile d’imaginer que quelqu’un puisse considérer The Child (Baby Yoda) de The Mandalorian comme un sentiment d’erreur. À ce stade, c’est la plus grande aubaine de la culture pop que Disney et Star Wars ont vu depuis un certain temps.

Du point de vue des entreprises, les signes du dollar s’additionnent déjà à l’arrivée des prochaines vacances.

Pour certains fans, ils ne sont pas tellement contre Baby Yoda que plus préoccupés par la façon dont la série a géré le personnage en étant mal nommé et en gardant le petit étranger un mystère.

En raison de la confusion, de nombreux téléspectateurs l’appellent tout le temps «Baby Yoda» alors que ce n’est pas le nom officiel. De plus, un public plus décontracté est toujours perplexe quant à savoir si The Child est vraiment une progéniture Yoda ou autre chose.

Peut-être que Jon Favreau aurait dû faire connaître davantage The Child

Jon Favreau, Dave Filoni | The Walt Disney Company / Image Group LA via .

Ne blâmons Favreau pour rien, car il est un joyau absolu dans le domaine de la narration et a rendu à lui seul Star Wars intéressant. Cependant, il pensait probablement que le public était plus intelligent qu’il ne l’est vraiment.

Étant donné que l’émission a été conçue exclusivement pour les fans nostalgiques de Star Wars, il ne s’est pas rendu compte que même les téléspectateurs occasionnels allaient se brancher à cause du buzz extrême.

Ces personnes ont fini par ignorer le fait que The Child est le vrai nom puisqu’il n’a jamais appelé “Baby Yoda” dans la série. Pourtant, cette dernière désignation a fait son chemin dans la culture pop à un point où tout le monde appelle le petit comme ça. Il y a même une certaine tendance à mal orthographier le vrai nom du Mandalorien en tant que Dyn Jarren quand il s’agit vraiment de Din Djarin.

Personne ne devrait blâmer la série pour cela car ils ont gardé beaucoup de choses subtiles afin de pouvoir garder des secrets. Ne pas en révéler trop sur The Child a clairement profité à la série et laisser le public utiliser son imagination pour le transformer en quelque chose qu’il n’est peut-être pas.

Être si ambigu sur qui est vraiment The Child aidera les ventes de marchandises en décembre prochain. Pourtant, que se passe-t-il si la deuxième saison offre des butins qui modifient les perceptions du public?

Le danger réside dans le fait de laisser courir l’imagination des téléspectateurs

Toute véritable erreur de la part de The Mandalorian laisse la spéculation sur The Child se déchaîner sur les réseaux sociaux. Avec autant de mèmes créés et de références à The Child, cela a créé une personnalité que tout le monde veut défendre.

D’une certaine manière, cela s’est produit avec les personnages originaux de Star Wars avant la sortie de The Empire Strikes Back. Après le premier film, la plupart des années 70 ont vu des petits enfants jouer avec leurs figurines (de Kenner) et inventer leurs propres premières versions de fan fiction.

En conséquence, cela a conduit ces enfants à créer leurs propres impressions de Dark Vador et des autres personnages. Pas étonnant que le choc de Vader étant le père de Luke ait résonné si fort en 1980.

Au moins, il n’y avait pas de réseaux sociaux à l’époque pour diffuser les mèmes en quelques minutes, mais le processus était toujours le même. À bien des égards, cela se reproduit grâce au mystère de l’enfant.

La saison 2 de «The Mandalorian» fournira probablement de nouveaux chocs

Disney a-t-il des inquiétudes si Favreau décide de faire un pivot majeur pour révéler qui est vraiment l’enfant? Les hypothèses sont que c’est peut-être le fils de Yoda, en dehors de nombreux fans notant que ce n’est probablement pas possible.

Quelques autres rumeurs ont soutenu que l’Enfant est peut-être un clone des espèces de Yoda, ou même quelque chose créé par le Côté Obscur comme une ruse. Quelle que soit la vérité, préparez-vous à de grandes surprises puisque The Mandalorian a déjà été une gigantesque boîte à jouets de rebondissements.

Dans un an, le public regardera probablement l’Enfant très différemment et fera peut-être de son vrai nom une partie de la culture pop. Même Taika Waititi suppliant les fans d’appeler The Child par son vrai nom sur “Baby Yoda”, cela pourrait donner une idée qu’il sait ce qui va arriver la saison prochaine.