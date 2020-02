Becca Kufrin et Ben Higgins donnent des conseils à Peter Weber et honnêtement, il a besoin d’aide

Le drame sur la saison de Peter Weber de The Bachelor est enfin terminé. Après que le joueur de 28 ans ait ramené un concurrent éliminé lors d’un rendez-vous en groupe – prenant ensuite du temps aux autres membres de la distribution – les femmes semblent être prêtes à sortir avec Pilot Pete. Maintenant, Becca Kufrin et Ben Higgins – les anciens chefs de file de The Bachelorette et The Bachelor – ont quelques conseils pour Weber. Et franchement, Weber aurait pu utiliser leur aide pendant le tournage de sa saison.

Becca Kufrin veut que Peter Weber prenne en charge la saison 24 de «The Bachelor»

Le 29 janvier, BUILD Series s’est entretenu avec Kufrin et Higgins, qui devraient accueillir la tournée The Bachelor Live on Stage à partir du 13 février. Et bien que les anciens chefs de la franchise ABC reality soient prêts à démarrer leur nouveau voyage, ils ont quelques réflexions sur Weber en tant que célibataire actuel.

Lors de l’interview, Kufrin a partagé qu’à ce stade, Weber “est la baby-sitter et non le célibataire”.

“N’en déplaise à Peter, mais ce n’est même pas pour Peter. Il s’agit des filles », a expliqué Kufrin. Elle a ensuite comparé la situation de Weber sur The Bachelor à un match de ballon chasseur. “Il est juste, au milieu de ce gymnase, et toutes les filles lancent des balles et vous ne savez pas qui va lancer la balle ou d’où elle vient. Ça vient sous tous les angles en ce moment. “

Bien sûr, Kufrin est toujours enraciné pour que Weber réussisse et trouve son véritable amour. Cependant, l’ancien bachelorette pense également que le pilote doit intensifier son jeu et prendre les commandes.

“Je l’ai déjà dit – et j’aime Pete et je lui souhaite vraiment le meilleur – mais il ne fait que tolérer ce mauvais comportement”, a déclaré Kufrin. «Il doit mettre les pieds sur terre et respecter ses décisions. Alors oui, je ressens la colère des filles. Mais encore une fois, vous savez, les filles diminueront lentement et, espérons-le, deviendront un peu plus faciles à cet égard. »

Mais Kufrin avait un dernier conseil pour Weber sur The Bachelor – il est temps de laisser tomber tout le drame.

«À ce stade, Peter est là pour, espérons-le, trouver l’amour», a-t-elle déclaré. «Il y a tellement de drame. Coupez simplement la graisse. S’il y a du drame et que vous interrogez des gens à ce stade, vous allez toujours les interroger. “

Elle a poursuivi: «Alors débarrassez-vous de cela et gardez ceux que vous savez être là pour vous, que vous voulez apprendre à vous connaître, qui veulent avoir des conversations profondes et ne pas parler d’une autre fille. Mais demandez-moi dans une semaine ou deux – j’espère que c’est différent. “

Ben Higgins donne des conseils à Peter Weber et aux candidats «The Bachelor»

Pendant ce temps, lorsqu’on lui a demandé son avis sur la prise de décision de Weber, Higgins a laissé entendre que le nouveau célibataire avait encore beaucoup de chemin à parcourir.

“Je pense que la marque d’un bon bachelor ou bachelorette a toujours été la façon dont ils gèrent les conflits”, a déclaré Higgins à BUILD Series. “Un spectacle peut rendre quelqu’un sympathique … Mais quand la vérité commence à les confronter, c’est la façon dont ils réagissent, ce qu’ils font, qui marque un bon ou un mauvais bachelor ou bachelorette.”

Higgins a ensuite révélé que cela s’applique également à la vie en dehors de la franchise The Bachelor. Et finalement, il a accepté les remarques de Kufrin.

“La façon dont vous gérez les relations est très similaire”, a-t-il déclaré. “Et donc je pense que Peter doit commencer à poser son pied.”

Néanmoins, Higgins a noté que le public devrait toujours donner à Weber une chance de tracer sa propre voie.

“Au cours des deux premières semaines, parce que vous essayez juste de le découvrir vous-même”, a expliqué Higgins. «Il essaie juste de faire connaître ces femmes à lui et il est comme se faire lancer des boules de dodge au visage tous les jours. Les gens oublient que Peter est célibataire depuis trois semaines et il n’y a aucune pratique pour cela. Il ne fait que commencer. “

L’ancien célibataire a également révélé qu’il avait déjà partagé des conseils avec Weber, lui disant précédemment qu’il ne s’agissait pas de «comment commencer, mais comment terminer».

Higgins a poursuivi: «S’il continue juste et qu’il y a une sorte de fin, nous allons tous l’encourager. Et ça va devenir chaotique en cours de route. C’est comme la vie. C’est toujours chaotique et à un moment donné, il y a une certaine clarté. »

Et puis Higgins a tourné son attention vers les femmes de la saison Weber de The Bachelor et leur a conseillé de “prendre du recul” et de “profiter” de leur temps sur la série de télé-réalité ABC.

“Arrêtez de vous battre, ça n’en vaut pas la peine”, a déclaré Higgins. «Faites juste un pas en arrière et profitez-en. Ça va aller. “

Chris Harrison donne un coup de pouce à Peter Weber dans la saison 24 de «The Bachelor»

D’après l’apparence de la saison de Weber de The Bachelor jusqu’à présent, le pilote aurait pu utiliser les conseils de Higgins et Kufrin pendant le tournage. Cependant, il semble que Weber ait toujours reçu un coup de pouce de l’hôte Chris Harrison en temps réel.

«J’ai dû cesser d’être un ami et commencer à montrer un amour dur. [Weber] avait besoin d’un thérapeute. Il devait être aidé », a déclaré Harrison à Good Morning America début janvier. «C’était une marche difficile avec lui.»

Harrison a ensuite ajouté que la saison de Weber “était une saison très émouvante et déchirante d’une manière que nous n’avions pas vue depuis très longtemps.” Et finalement, Harrison a dû cesser d’être l’ami de Weber et davantage une figure paternelle.

“C’était juste plus,” OK, je dois arrêter d’être ton copain ici et Papa Chris doit se présenter et maintenant je dois te traiter comme je le ferais avec un de mes enfants “”, a déclaré Harrison.

Maintenant, espérons simplement que Harrison a rejoint Weber afin que nous puissions enfin passer à la saison de The Bachelor. Alors restez à l’écoute.

