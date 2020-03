Becky G chante a cappella en vidéo maison: elle s’est retournée et nous avons vu la combinaison ajustée!

Becky G a partagé une vidéo de l’une de ses dernières présentations. Là, nous la voyons chanter a cappella dans une salle de bain, filmée par son propre téléphone portable. Maintenant, quand il a frappé le tour, la vue était différente et les cris des fans aussi!

Le reggaetonera Becky g vit ses jours de quarantaine avec son partenaire, le footballeur Sebastián Lletget.

Apparemment, l’artiste manque de participer à un spectacle pour ses fans, de chanter et de danser sur scène. Pour cette raison, il a publié dans les dernières heures une vidéo personnelle qu’il a réalisée dans une salle de bain, avant de sortir pour le concert.

Maman! C’est une scène qui a pris plus de 500 000 reproductions et 1 500 commentaires, non seulement à cause de la surprise d’écouter Becky G a cappella, mais aussi à cause de la tenue gommée et incrustée portée par le reggaetonera.

Pendant longtemps, les fans ont demandé plus de naturel à leurs artistes préférés, concernant l’utilisation de Réglage automatique: certains artistes l’utilisent si fréquemment et d’une manière tellement exagérée qu’il devient déjà un effet inhérent à leur style personnel, comme dans le cas de Ozuna, ou utilisez-le comme signature, comme le rappeur américain T-Pain.

Pour cette raison, Becky G est une grande exception car elle a démontré le chant superbement sans utiliser cet outil. Une salve d’applaudissements pour elle!

