Becky G donne à Natti Natasha un cours de danse Voilà comment le dos bouge!

Becky G encore une fois, il défie d’être mieux ému qu’elle, cette femme est en feu!

16 janvier 20201: 30 h

La belle et talentueuse Becky G Dans chaque vidéo de sa danse, elle nous montre qu’il n’y a personne qui aime danser plus qu’elle. Ses mouvements sont très énergiques et sensuels! Pas même pareil Natti Natasha Je serais en mesure de lui correspondre!

Ses mouvements et sa beauté font quotidiennement soupirer les milliers de followers qu’il a sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Becky Elle est «pro» de la danse et elle le sait, la jeune femme se consacre au partage de différentes vidéos où elle a l’air très joyeuse. Dans cette opportunité, Becky a révélé une vidéo où il a l’air plus jeune, mais avec trop d’espièglerie pour son âge Holy heaven!

Becky G portant sa belle … collants!

Il s’agit d’une vidéo chaude où vous pouvez apprécier de tout déplacer par derrière sur une chaise, trop sensuelle bien sûr.

Il semble que Becky G “Ressenti” différemment la danse que pratiquaient ses camarades de classe, et voulait suivre une chorégraphie non adaptée au cœur Ne manquez pas cette vidéo hot!

