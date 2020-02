Becky G fond en larmes sur scène à cause de ses fans qui lui font ça

Becky G ne peut pas retenir ses pleurs

2 février 2020

La chanteuse Becky G est sans aucun doute l’une des meilleures aujourd’hui car malgré son jeune âge elle a réussi à gagner des adhérents sans s’arrêter, car d’un moment à l’autre elle est devenue une artiste internationale.

Des chansons comme “J’aime plus” l’ont emmenée au sommet du monde artistique parce que tout le monde connaît cette chanson et ils l’ont sûrement dansée même une fois dans sa vie.

Récemment, nous avons trouvé une vidéo sur YouTube qui a laissé tout le monde la bouche ouverte parce que vous pouvez clairement voir comment Becky G d’un moment à l’autre commence à pleurer sans s’arrêter.

Elle remercie son public pour son soutien inconditionnel, car grâce à elle, elle est ce qu’elle est aujourd’hui et elle avoue également que c’était son grand rêve dès son plus jeune âge, que ses fans l’aimaient et la soutenaient pour ses efforts.

Parmi les commentaires de la vidéo, nous mettons en évidence: “J’ADORE!” “Cette femme me rend folle car je l’aime et je l’admire quand vous venez en Colombie” “. Ces commentaires représentent certainement beaucoup pour Becky G.

