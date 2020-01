Becky G jouit avec un petit bikini et avec ce géant et mouillé dans sa main

Voyez comment Becky G célèbre avec un petit bikini et un cocktail géant à la main C’est irrésistible!

29 janvier 2020 10 h 46

La chanteuse américaine ravit ses fans avec une photo bain de soleil dans le meilleur style séduisant de Becky GSans parler de la grande boisson qui a fait plus d’une eau à la bouche.

L’artiste leader de succès musicaux comme «Mayores y Sin Paijama», est capturée et exposée par l’un de ses fans sur Instagram posant pour la caméra avec son énorme cocktail à la main.

La belle Becky G Il arbore sa silhouette majestueuse portant un joli maillot de bain divisé en deux pièces; Dans la partie supérieure, il est accompagné d’un haut marron sans couture et dans sa partie inférieure d’un bikini taille haute.

Le sexy Becky G posé en compagnie de rien de plus et rien de moins qu’un cocktail “Long Island Ice Tea” et à côté, vous pouvez voir un pichet Go vide qui a profité du soleil ce jour-là! Dans la ville de Californie, États-Unis.

À seulement 22 ans, l’artiste compte déjà parmi tous ses réseaux plus de 40 millions de followers, considérant qu’elle est toujours dans le décollage de sa carrière.

