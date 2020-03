Begoña, Joshua, Margarita et David, finalistes de la troisième édition

‘Masters of Sewing’ a diffusé dans la nuit du 23 mars la demi-finale de sa troisième édition. Cinq stagiaires sont restés dans les ateliers, mais seulement quatre passeraient au dernier programme. Begoña, Margarita, Joshua, David et La Brava ont affronté trois événements majeurs pour démontrer qu’ils méritaient leur place dans la grande finale.

Joshua, Margarita, Begoña et David, finalistes de la troisième édition de ‘Masters of couture’

Après un premier test au cours duquel les cinq apprentis ont confectionné un vêtement suivant le modèle de luxe avec plus ou moins de succès, ils ont dû affronter la mode médiévale dans l’épreuve par équipe. Le hasard a amené Begoña et Joshua à former une équipe, tandis que Margarita, David et La Brava étaient dans le deuxième. Deux des quatre finalistes du concours sortiraient de ce test en plein air et le déroulement du programme a clairement montré qui ils allaient être.

La robe d’équipe commandée par Margarita laissait beaucoup à désirer, tandis que Begoña avait l’approbation du jury. Par conséquent, Lorenzo Caprile, Palomo Espagne et María Escoté ont décidé que Begoña et Joshua sont devenus les premiers finalistes de la troisième édition et, par conséquent, ils se sont débarrassés du test d’expulsion. De cette façon, les trois autres concurrents ont eu une dernière chance de démontrer qu’ils méritaient de se rapprocher de cette position gagnante.

Le dernier expulsé de l’édition

Avec Begoña et Joshua observant l’atelier de la tranquillité, Margarita, David et La Brava ont joué la place en finale. Pour gagner ce privilège, ils ont dû transformer une ou plusieurs robes de la mercerie afin d’en faire une autre. Margarita a réussi à intérioriser parfaitement le thème du test, malgré ses défauts, mais David et La Brava n’étaient pas si clairs. Le jury a considéré que La Brava avait personnalisé au lieu de transformer le vêtement, tandis que David, bien qu’il ait apporté plus de modifications à sa robe, celle-ci avait de nombreuses lacunes. Après avoir examiné de plus près les vêtements, les trois créateurs ont décidé que La Brava a été la dernière expulsée de l’édition, raison pour laquelle Margarita et David sont devenus finalistes.

