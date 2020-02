Belén Esteban appelle Antonio Montero “cochon” pour avoir mentionné Fran Álvarez dans une dispute

Lydia Lozano est devenue ces dernières semaines la véritable protagoniste du monde «Sauve-moi», depuis qu’elle a révélé – trompée par sa source – que Rocío Flores aurait pu avoir une conversation avec sa mère dans le dos de son père, Antonio David Flores.

Belén Esteban et Antonio Montero, face à face

Après la polémique, et après avoir découvert la grande tromperie que la journaliste aurait subie, tout le travail qu’elle a accompli depuis son entrée dans la profession a été remis en cause. L’un de ceux qui l’ont interrogée est Antonio Montero, qui a dit que Lozano avait signé de nombreux articles qui n’étaient pas les siens.

Bethlehem Esteban quitte le plateau

Par conséquent, dans l’après-midi du 20 février, son compagnon Belén Esteban a tenté de défendre Lozano en déclarant que “Je connais des journalistes et Marisa, j’ai une grande affection pour lui, mais je vois aussi qu’il parle et porte la nouvelle alors qu’elle a déjà été prononcée ici”, se référant à la femme de Montero.

C’est alors que les paparazzis ont sauté et ont voulu arrêter Bethléem en disant: “Si tu veux, je parle aussi de Fran Álvarez ou Miguel. Parle de moi, ne me prends pas les exclusivités de Marisa. Parle de moi et seulement moi”, à laquelle le collaborateur a répondu sans détour: “Je vais parler de qui je veux. Et je fais attention que mon mari ne soit pas public, pour parler de lui tu te donnes un petit point. Et de Fran … tu es très sale. Tu es un cochon!”, condamné avant de quitter l’ensemble très en colère.

.