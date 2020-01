Belén Esteban appelle Sofía Suescun “Sofea” et elle répond en attaquant durement sa fille Andrea

Les portes de la Casa de Guadalix ont ouvert le mardi 28 janvier pour recevoir Belén Esteban. Le collaborateur de «Save me» ne s’est pas rendu sur place pour passer quelques jours dans la réalité, mais pour discuter avec certains des candidats de «The discount time».

Belén Esteban et Sofía Suescun lors d’une de leurs retrouvailles dans ‘Saturday Deluxe’

La princesse de la ville a pu rencontrer son amie et compagne Anabel Pantoja. Il a également eu le temps d’interviewer Estela Grande et poser la question étrange, parmi lesquels ne pouvait manquer aucun lié à Kiko Jiménez et ses approches continues dans la réalité. Au milieu de son discours, Esteban Il a eu tort de prononcer le nom du couple Jiménez actuel en posant une de vos questions.

Les caméras Guadalix ont capturé le moment exact où le tertullien “s’est confondu” et ont fait référence au modèle: “¿Vous craignez la réaction de Sofea Sue… de Sofia Suescun en voyant votre approche avec Kiko? “. Said” lapsus “a été très commenté par les adeptes du format et beaucoup considèrent que Bethléem voulait jeter une bande à la Navarre après une série d’affrontements et d’attaques qui ont mis en vedette ces deux dernières semaines.

Attaque sur sa fille Andrea

Avant les tranchées de Bethléem, la fille de Maite Galdeano a voulu être au-dessus du collaborateur de «Save me» et l’a accusée sur les réseaux sociaux. Avec très peu de goût, Suescun a préféré inculper la fille d’Esteban, Andrea Janeiro. Il l’a fait à travers un tweet qu’il a finalement choisi de supprimer.

Belen a fait une erreur de lecture (ou a fait semblant de se tromper) et a appelé Sofia à Sofia, et elle a répondu à cette photo.twitter.com/3mCbbvEYv2

– Lord of Malyshkina (@Rajetx) 28 janvier 2020

Bien que Suescun ait supprimé son message, plusieurs utilisateurs de Twitter ont eu tout le temps saisir la réponse que le Navarrais a jeté à la princesse de la ville: “Votre fille est un scandale. Il vaudrait mieux que vous lui payiez une opération esthétique de la honte qu’il donne au lieu de l’envoyer à Manchester “, a déclaré le tweet. Quelques minutes plus tard, il a envoyé un autre indice à Esteban via Twitter:” Réaction à l’action, alors ça ne vaut pas la peine de pleurer “.

