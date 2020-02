Belén Esteban, détruit après la mort de son ex-mari Fran Álvarez

Un jour après la mort de son ex-mari, Fran Álvarez, Belén Esteban a été aperçu à proximité de sa maison, située dans la ville madrilène de Paracuellos del Jarama. Le collaborateur «Save me» a réapparu complètement vêtu de noir et cachant son regard sous des lunettes de soleil sombres, bien qu’il n’ait pas pu cacher son sérieux.

Bien qu’il ait refusé de faire des déclarations aux médias, des sources proches indiquent que Belén Esteban est “brisé” après la nouvelle choquante, comme déjà rapporté ce dimanche en direct dans «Viva la vida». Dans ces moments, il essaie de se reposer et de récupérer les forces entourées de ses proches. Une de ses amies, Tina, est venue au domicile après avoir annoncé la mort de Fran Álvarez, avec qui la princesse du peuple était mariée depuis cinq ans.

Belén Esteban après la mort de son ex-mari Fran ÁlvarezGTRES

Belén Esteban et Fran Álvarez se sont mariés le 27 juin 2008 lors d’une cérémonie sonore à laquelle une grande partie du personnel de Telecinco a été invitée. Commence alors une histoire de hauts et de bas qui finiront par conduire au divorce en 2013, quand ils entameraient une bataille à la fois devant les tribunaux et dans les médias. En fait, tous les efforts de la collaboratrice sont bien connus pour empêcher son ex-mari de passer des minutes à la télévision.

Ces derniers mois, le conflit s’est intensifié en raison des demandes de Belén Esteban de sécuriser la l’annulation de son mariage, ce à quoi Fran Álvarez s’est opposé. Les intentions du Tertullien de Telecinco envisageaient de remonter l’autel et de marier l’Église avec Miguel Marcos, déjà uni dans le mariage civil.

Pour confirmer les causes de décès

Lorsque les services de santé de Madrid se sont rendus au domicile de Fran Álvarez dans l’après-midi du dimanche 9 février, le corps a été trouvé à l’intérieur sans aucune option de réanimation. Avant son absence au bar où il travaillait, l’un de ses compagnons avait alerté la police, qui avait finalement confirmé le décès. Pour le moment, l’autopsie confirmant les causes exactes du décès et les circonstances dans lesquelles il s’est produit n’a pas été publiée.

