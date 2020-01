Belén Esteban et Sofía Suescun se retrouvent insultés dans les couloirs de Telecinco

Les temps sont difficiles pour la relation entre Belén Esteban et Sofía Suescun, qui a fini par se briser complètement dans une colère “énorme” dans les couloirs de Mediaset. Cela a été rapporté depuis «Le programme Ana Rosa», dont la journaliste Andrea Dorronsoro a été l’un des nombreux témoins du moment tendu entre eux.

Belén Esteban et Sofía Suescun, dans ‘Saturday Deluxe’

Selon le journaliste, Bethléem Esteban était très en colère. La raison en est l’attaque dure que Sofia Suescun a lancée contre sa fille sur Twitter, qu’elle a utilisée comme arme de lancement. “Ta fille est un scandale. Il serait préférable pour vous de payer pour une opération esthétique au lieu de l’envoyer à Manchester de la honte qu’elle “, a écrit Pampelune sur son réseau social. Ce message a vu la visite de Bethléem Esteban à” The time of discount “, en celui qui lit un message sur Sofia prononcé “Sofea”, selon elle, en raison d’un “lapsus”.

Dorronsoro a expliqué comment il y avait parmi eux insultes et cris traversant, à tel point que les gens qui se pressaient dans les escaliers assistaient au moment. Cependant, la chose a atteint le point que les deux ont été séparés par des partenaires. Sofia a été emmenée dans sa loge et Bethléem dans une salle VIP. Les témoins avec qui le programme a pu parler disent que Esteban a été très touché tout l’après-midi, tandis que Suescun est parti à une demi-heure “riant et très calme”.

Ils soutiennent Bethlehem Esteban

Bien que Sofia ait supprimé le message de son compte Twitter, plusieurs utilisateurs ont fait une capture d’écran de l’attaque contre Andrea Janeiro. Cela n’a pas plu aux collaborateurs du «Programme Ana Rosa», qui ont condamné et rasé le geste. Joaquín Prat a été l’un des plus critiques: “Il est très injuste envers la fille de Bethléem. Elle a déjà une peau très épaisse, mais une fille qui a fait tout son possible pour rester en dehors de ce cirque…. “, a-t-il réfléchi, tandis qu’Ana Rosa Quintana a déclaré:” C’est inexprimable et la colère me semble peu. ”

.