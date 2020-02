Belén Esteban fixe une date pour son retour dans “Save me” après la mort de Fran Álvarez

Belén Esteban n’a fait aucune apparition publique depuis le 10 février dernier, lorsqu’il a été capturé par la presse graphique dans la rue, bien qu’à cette occasion il ait préféré ne pas faire de déclaration et c’est que la veille de l’annonce de la mort de son ex-mari Fran Álvarez. De même, il a également disparu de ses réseaux sociaux, dans lesquels il n’a rien posté ni répondu à aucun type de commentaires. Mais la chose n’était pas là et c’est la collaboratrice de «Save me» a également fait une pause dans son travail s’absenter quelques jours, quelques jours de repos qui, comme confirmé, n’ont pas été demandés par les adieux d’Alvarez.

Dernière apparition de Belén Esteban le 10 février

Eh bien, le retour de Belén Esteban sur le petit écran a déjà une date confirmée, et c’est ce sera ce mercredi 19 février le jour qui réapparaîtra au programme dans lequel il collabore, comme le rapporte le magazine Semana. Après une semaine et deux jours d’absence au cours desquels il a été totalement exclu de donner son avis sur le décès de son ex-mari, Retournez à votre travail. Pour l’instant, c’est un mystère si elle parlera du triste au revoir de son mari, bien qu’il ne soit pas surprenant qu’elle en parle publiquement et de ce qu’elle a fait ces jours-ci et que la princesse du peuple ait fait un bref voyage avec son mari Miguel Marcos.

Ces vacances étaient déjà prévues à la mort inattendue d’Álvarez. Ignorant ce voyage prévu, beaucoup pensaient que l’absence du collaborateur du magazine produit par La Fábrica de la Tele était due au triste incident, ce qui n’était pas le cas. Quelques jours après ce qui s’est passé, Antonio Rossi était en charge de le nier dans «Le programme Ana Rosa». Il a précisé qu’il avait déjà des vacances accordées et que Belén Esteban n’allait pas non plus être sur le plateau pendant quelques jours:“Curieusement, cela a coïncidé avec cette“at-il ajouté.

Sans attirer l’attention

Même si depuis la séparation, Belén Esteban et Fran Álvarez n’ont eu aucun contact, elle a été anéantie après la triste nouvelle, et il ne faut pas oublier que les deux ont partagé leur vie respective pendant plus de cinq ans. Après la mort, Paracuellos a toujours voulu rester à l’arrière-plan de ne pas trop attirer l’attention dans ce cas. Il a donc décidé de ne pas aller au salon funéraire ni aux funérailles, il s’est simplement contenté d’envoyer un message à sa belle-sœur. Il convient également de rappeler qu’Esteban n’avait pas non plus de bonnes relations avec sa famille, il semblait donc clair qu’il n’allait pas apparaître sur place.

