Belén Esteban, très bouleversée par les commentaires de la presse à son sujet après la mort de Fran Álvarez

Belén Esteban a repris son travail dans ‘Save Me’ après plus d’une semaine d’absence dans lequel il est resté totalement hors de la vie publique. La collaboratrice avait déjà préparé une escapade avec son mari Miguel Marcos, mais deux jours seulement avant son départ, il a communiqué à la presse la mort de Fran Álvarez, votre ex-mari. Une coïncidence d’événements qui ont été un cocktail d’émotions pour la princesse populaire.

Belén Esteban explique sa colère dans ‘Save Me’

À son retour au programme, comme prévu, il a été interrogé sur tout Que s’est-il passé ces jours-ci. “Je n’ai ni prononcé ni prononcé,” a-t-il précisé dès le début à Carlota Corredera, “tout ce que je veux dire, c’est que par respect pour lui et sa famille, il ne m’est jamais venu à l’esprit de dire quoi que ce soit“Avec ces mots, Belén Esteban a clairement indiqué l’intention qu’il a maintenue tous ces jours sur le sujet, et malgré toutes les suppositions faites dans la presse.

Critiqué pour son attitude et son style

Il convient de rappeler que le dernier jour 10 était le dernier jour où Belen Esteban a été vu en public, exactement un jour après la triste nouvelle. Dans les photographies prises par la presse graphique, ce Il semblait mener une vie normale, ce pour quoi il a été vivement critiqué par de nombreux. «Je suis allé acheter le pain et boire mon café comme je le fais tous les jours», a-t-il voulu préciser celui de Paracuellos dans «Sauve-moi». “Ensuite, je suis parti avec mon mari Miguel pour des vacances que j’avais déjà prévues, est-ce mauvais aussi?“, a souligné très en colère. Puis il a terminé ses mots:” Que les gens viennent chez moi et me prennent la vie. “Dans cette même ligne, il ne voulait pas manquer l’occasion de souligner qu’il est critiqué pour chaque détail, en l’occurrence , les vêtements que je portais ce matin: “Je portais un survêtement, la prochaine fois ce qu’ils ont à faire est de venir chez moi et de choisir le style, qui est déjà très fort. “

Ennuyeux et gêné

Dans ‘Save Me’, il a également été question du moment où il est arrivé de ses vacances et il a rencontré des journalistes à la porte de sa maison, des journalistes avec lesquels il ne voulait pas parler, alors ils n’ont pas hésité à demander à son mari. “Miguel a-t-il déjà parlé?”, le collaborateur s’est dit agacé par le harcèlement qu’ils subissent déjà avec toute cette affaire. “Mais si j’ai été en vacances et que j’avais peur de faire des choses au cas où ils m’auraient enregistré, est-ce juste?“, ainsi Belén Esteban a conclu ses propos, plein de colère et de malentendus Concernant le traitement que vous recevez de la presse, faites ce que vous faites.

