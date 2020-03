Belgravia est-elle basée sur une histoire vraie? Julian Fellowes s’aventure dans le passé! – HITC

La bande-annonce n’a pas tardé à vendre du public, mais Belgravia est-elle basée sur une histoire vraie?

Quelle a été la meilleure série télévisée de la dernière décennie?

Il y avait tellement de grands titres sur petit écran pour s’épanouir tout au long des années 2010, avec des vedettes aussi spectaculaires que Fleabag, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale et Stranger Things.

Cependant, il y a eu un spectacle qui est arrivé au tout début qui nous a toujours captivés tout au long de la décennie… bien sûr, nous parlons du seul et unique Downton Abbey.

Créé par Julian Fellowes, ce drame emblématique de la période historique a connu un succès colossal au fil des ans, gagnant même un long métrage en 2019, donnant aux fans la possibilité d’assister à leurs personnages préférés sur grand écran.

Le multi-talent anglais de 70 ans s’est imposé comme une légende de la télévision avec l’émission, et franchement, son nom peut être considéré comme un sceau d’approbation à ce stade, ce qui rend la nouvelle série Belgravia d’autant plus excitante…

Belgravia est-elle basée sur une histoire vraie?

Belgravia est un drame historique fictif.

Il est en fait basé sur le roman du même nom de Julian Fellowes, disponible sur Amazon.

Bien que nous ne regardions pas une recréation stricte de l’histoire, il convient de noter que la série touche à des événements réels et, bien sûr, à des lieux.

Le titre fait référence au quartier central de Londres dont le spectacle explore et une grande partie de la narration se déroule plus loin dans les années 1840 ici.

Cependant, le public est également plongé dans le passé et initié à une vision antérieure de la société du XIXe siècle. Nous suivons la famille Trenchard, qui est encouragée à cacher un scandale à son entourage. Ils se sont développés davantage au bal de la duchesse de Richmond à la veille de la bataille de Waterloo en 1815, qui a été accueilli par Charlotte, duchesse de Richmond à Bruxelles et proclamé «le bal le plus célèbre de l’histoire» par Elizabeth Longford.

Ainsi, comme avec Downton Abbey, des moments importants sont cités et le récit est replacé dans son contexte historique.

Belgravia de Julian Fellowes

En conversation avec BONJOUR! et d’autres lors d’une séance de questions-réponses exclusive, Julian a expliqué ses raisons pour décrire la région et son passé à l’écran, en disant: «J’ai toujours été intéressé par la création de Belgravia parce que c’est l’une des rares parties de Londres qui a été entièrement construite comme un.”

Il est intéressant de voir comment la tendance du lieu à l’époque est représentée à l’écran, touchant des thèmes de classe et de mobilité.

Quant au roman, il a été adopté par les lecteurs, les enveloppant dans un monde de secrets, de rebondissements, ce qui en fait un thriller dramatique alléchant.

Le public parle de Belgravia sur Twitter

Avant sa sortie, un certain nombre de téléspectateurs potentiels sont allés sur Twitter pour partager leur enthousiasme pour Belgravia avec leurs abonnés.

Avec Julian derrière, nous sommes sûrs qu’il satisfera ceux qui manquent à Downton Abbey! Découvrez une sélection de tweets:

