Belinda et Diego Boneta, un moment ensemble pourrait révéler une nouvelle romance à la porte

La célèbre artiste pop Belinda joue à nouveau dans la controverse après un moment avec l’acteur Diego Boneta Cela déclenchera des spéculations sur quelque chose de plus qu’une amitié entre eux.

Tout a été relevé après que l’acteur est allé voir le chanteur à une fonction de l’oeuvre musicale dans laquelle “Aujourd’hui je ne peux pas me lever”.

La artiste partager la scène avec l’interprète Yahir avec qui il a également raconté précédemment, des rumeurs qui ont apparemment perdu de la vigueur à cette nouvelle nouvelle.

Cependant, le moment le plus dynamique a été celui où Belinda et le protagoniste de Luis Miguel La série, posée ensemble pour la caméra, un fait qui est passé inaperçu par les utilisateurs et les fans des deux célébrités qui ont fait sensation dans les réseaux.

Il convient de mentionner que bon nombre des abonnés ils ont adoré leur apparence et ont affirmé que les deux “feraient une très jolie couple “.

C’est le même interprète qui a partagé la controverse image avec ses partisans qui se sont excités à l’idée d’un romance en porte entre les deux.

Dans l’instant, l’interprète de “Love at first sight” semble très embrassé à côté du protagoniste de Luis Miguel qui a l’air d’un beau sourire.

En outre, le chanteur a partagé un message avec dévouement à l’acteur Boneta qui admirait le chanteur depuis les sièges.

Merci d’être venu me voir @diego “, a écrit Belinda.

Il ne fallut pas longtemps pour que la publication de l’artiste soit remplie des réactions de ses disciples, accumulant plus de 390 mille J’aime.

Certains des commentaires indiquent qu’ils faisaient très “joli couple“tandis que d’autres ont suggéré” qu’ils devraient sortir ensemble “.

Cependant, le plus audacieux de tous a été les fans Ils ont suggéré que s’ils avaient des bébés, ils seraient beaux.

Les plus beaux bébés du Mexique sont nés. “

Il convient de mentionner qu’il y a plusieurs mois, le célèbre artiste était sentimentalement lié au “taureau de la corrido”,

Lupillo Rivera après la participation des deux à la réalité musicale de

La voix de Tv Azteca.

