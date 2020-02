Belinda et sa relation avec Simon Porte Jacquemus font l’envie de tous | Instagram

Sans doute Belinda ne cesse de nous surprendre, il y a quelques heures à travers Instagram La chanteuse et également créatrice de mode a partagé une photo en compagnie du créateur Simon Porte Jacquemus faisant l’envie de tous ceux qui ont vu la publication.

L’interprète de “Boba nice girl” a partagé un beau moment en famille avec son cousin bien-aimé Simon Porte Jacquemus, et a laissé tout le monde la bouche ouverte.

Dans la description de la photographie, Belinda a écrit: «Cousin, cousin, @Jaquemus family time! Je t’aime », cela a immédiatement surpris tous ses fans et les passionnés de mode, qui n’ont pas hésité à l’interroger et à lui demander si c’était vrai et que ce n’était pas une blague.

Simon Porte Jacquemus, est un célèbre designer français et également fondateur de la marque Jacquemus, qui a connu un grand succès dans le monde entier. Le jeune homme a participé à plusieurs podiums du monde, avec seulement 30 ans, il est donc suivi par de grandes célébrités de stature internationale, telles que Naomi Campbell, Rosalia et Hailey Bieber, entre autres.

En 2014, il a été reconnu pour sa collection vibrante dont les couleurs primaires étaient les protagonistes et a été finaliste du prix LVMH de cette année pour sa collection de printemps. Actuellement Jacquemus C’est l’une des sociétés Internet les plus reconnues et les plus recherchées, comme ses sacs “Le Chiquito»(Les sacs extra-petits) font la sensation sur Instagram et l’obsession des influenceurs et des mannequins internationaux.

“Qu’est-ce qui vous a sauvé que votre cousin est le concepteur de franchise salutations à tous”, “Óale Les deux peuvent être fièrement présumés”, “Je ne savais pas que le designer français était votre cousin!”, “Vous avez toujours tellement rayonnant @belindapop”, vous Ils ont écrit à Belinda.

Cette année a été un gros travail pour Belinda, qui fera à nouveau partie du célèbre programme La voix sur TV Azteca, il fait également partie du casting de l’oeuvre musicale Je ne peux pas me lever aujourd’hui, où Yahir est aussi avec qui il a une relation parfaite.

Belinda, comme son cousin Simon, a eu l’occasion de devenir créateur de mode Il a déjà lancé quelques collections qui ont eu du succès, alors ses fans attendent plus d’elle.

