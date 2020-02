Belinda et Yahir reçoivent d’étranges demandes du public | Instagram

La chanteuse Belinda et Yahir Ils ont suscité la controverse lors de leur participation à la comédie musicale “Aujourd’hui, je ne peux pas me lever”. La chimie entre les deux est devenue évidente pour leurs fans qui font des demandes étranges aux célébrités.

Les artistes Belinda et Yahir ont suscité diverses controverses lors de leur récente participation à la comédie musicale ce que les fans ont réagi en faisant une demande étrange impliquant les deux artistes. Vont-ils écouter les fans?

Apparemment, pour de nombreux fans, ce serait une bonne idée que chanteurs ils sortiront la chimie des scènes alors maintenant l’un des fans a fait une demande controversée.

La disciple des deux artistes a dit qu’elle aimerait les voir ensemble en couple dans la vraie vie.

Faire des bébés, on les veut “: l’étrange demande d’un fan à Yahir et Belinda.

Le commentaire était visible parmi les publications les plus récentes du chanteur Yahir qui après avoir partagé une image à côté de Belinda, qui fait partie d’un stock d’une interview, les fans ont souligné que cela ferait un beau couple et il y avait même une demande audacieuse.

Cependant, cela ne s’est pas arrêté seulement jusqu’à ce qu’une personne ait osé étiqueter Lupillo Rivera dans cette publication.

Cependant, le plus important est celui d’un fan qui a demandé les bébés car il a souligné qu’ils seraient beaux.

@yahirmusic et @belindapop sont et seront le couple du siècle. Nous faisons déjà quelques enfants plis nous voulons des bébés. Beau parfait. “

Cependant, jusqu’à présent, ni Yahir ni Belinda Ils ont réagi à la pression du public, même si beaucoup de spéculations ont été émises quant à savoir si la bonne relation ne sera que sur scène ou ne fera partie que d’une stratégie.

De plus, le scènes dans lesquels ils ont été vus donner des caresses, des baisers vraiment passionnés et beaucoup de regards romantiques, a contribué à augmenter encore les rumeurs car dans leurs chansons, nous pouvons voir comment ils jouent entre eux et ont ébloui l’ensemble du public avec ces détails.

