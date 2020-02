Belinda, pack filtre de son frère Ignacio Peregrin Schüll | Instagram

Le nom complet de la belle chanteuse est Belinda Peregrin Schüll, elle est connue pour sa beauté et ses chansons, maintenant son frère Ignacio sera connu mais pourquoie votre pack a été filtré.

C’est à travers une conversation qu’il a partagée “Chismenolike” dans son compte Instagram, bien qu’il ne puisse pas vérifier s’il est vraiment le frère de Belinda, le portail l’a utilisé tel qu’il est vraiment.

Ignacio Peregrin Schüll est quatre ans de moins que Belinda, dans son compte Instagram il a partagé plusieurs photos en compagnie de la beauté de sa sœur, il l’aime et la présume.

“Les textes de Nachito Peregrin, frère de Belinda, avec un client, puis ci-dessous envoient les photos nues pour $$$ #fuerte !! @chismenolike demain plus de détails” partagé dans la publication de la capture d’écran.

Selon la chaîne YouTube de Chismenolike Ils mentionnent la raison pour laquelle le jeune homme fait des affaires avec ses photographies intimes, car on dit que manque d’argent et que c’est une façon de gagner même cinq mille pesos par photo parce que son père a annulé ses cartes.

Jusqu’au moment ni Belinda ni son frère ont fait quelques commentaires concernant les rumeurs qui ont été soulevées, il serait possible que le tout ne soit que des rumeurs.

La belle chanteuse, actrice de feuilleton et maintenant aussi au théâtre travaille beaucoup sur sa pièce “Je ne peux pas me lever” qui semble être un succès, nous espérons qu’il continuera à récolter plus de succès comme il l’a été jusqu’à présent.

Bien qu’elle ait été impliquée dans plusieurs controverses, Belinda et sa phrase “Triompher comme toujours” Ne la laissez pas tomber car elle l’accompagne dans tout projet qu’elle réalise en étant un accompagnement complet pour elle.

Heureusement, les rumeurs n’enlèvent rien, leur beauté et leur talent restent intacts comme il se doit avec quiconque laisse de côté le choses négatives et se concentrer uniquement sur le positif.

