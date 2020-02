Belinda parle de ses baisers avec une femme: j’adore. | Instagram

Belinda a rejoint le casting de Hoy je ne peux pas me lever, même avec à côté de Yahir et dans lequel il a donné son premier baiser avec une autre femme. Face à la polémique, l’interprète de Ni Freud Ni Tu Mamá a indiqué qu’elle adore embrasser son partenaire Dai Liparoti.

L’actrice a été interrogée sur son sentiment sur scène avec ce rôle et avec les baisers que Liparoti donne.

Je me sens très bien parce que j’aime aussi Dai et je la respecte, c’est une grande actrice et je la respecte, elle a partagé El Diario NY.

Belipop a partagé qu’il aime embrasser et qu’il est comme les autres, d’ailleurs que Dai l’aime beaucoup et qu’il y a une chimie entre eux.

Comme il y a tellement de chimie, c’est un baiser, comme les autres. J’adore l’embrasser, je l’aime beaucoup.

Concernant son travail, le producteur de Je ne peux pas me lever aujourd’huiAlejandro Gou a déclaré que Belinda est la meilleure Maria qu’elle ait eu dans le travail.

L’ancien juge de La Voz était sur le point d’annuler sa participation à la mise en scène en raison de très graves problèmes de santé.

J’ai eu un très mauvais moment, avant la première, je suis tombé malade. J’avais la grippe, je me suis évanoui, je suis allé à l’hôpital, a-t-il dit.

J’ai donné à Patricia un interprète. Selon El Diario de NY, Dai Liparoti a fait partie de grandes performances telles que Les Misérables, Rent et les saisons précédentes aujourd’hui, je ne peux pas me lever.

