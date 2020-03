Belinda pleure, inquiète pour le coronavirus | Instagram

La chanteuse et actrice mexicaine Belinda a partagé à travers ses histoires Instagram des messages forts liés au coronavirus, où elle s’est terminée verser quelques larmes.

L’interprète de “Ni Freud ni ta mère” Il a déclaré qu’il était une personne assez réservée mais qu’en dépit de cela, il était humain comme nous et qu’il se sentait et souffrait également.

Belinda a sa famille à Madrid où la situation parle à sa mère et commente que sa grand-mère de 87 ans est malade mais pas à cause de lui. COVID-19 mais pour d’autres maladies dont il souffre.

Cela peut vous intéresser: Billie Eilish, Alicia Keys et Elton John commencent par le Living Room Concert

Il a mentionné que la situation en Espagne était assez mauvaise, qu’il y avait déjà des milliers et des milliers de personnes qui ont perdu la vie à cause de cette pandémie et qu’en Mexique Nous ne nous en soucions pas correctement et que, par rapport aux pays européens, nous n’avions pas la moitié de leur capacité à aider tant de gens.

Pendant qu’il parlait, bien que la caméra n’ait jamais fait de gros plan, il a pu voir comment la caméra était nettoyée. larme de ses yeux pour combien elle était affectée.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Elle estime que les cas de contagion au Mexique seront plus élevés qu’en Espagne car de nombreuses personnes sont encore devant leurs maisons, sans prendre les précautions appropriées et que beaucoup de gens ont même pris comme un jeu, partageant des mèmes.

La chanteuse se soucie non seulement de sa famille, mais de tout le monde, de toute l’humanité et ne sait que penser, si ce virus est créé ou d’où il vient.

Il craint que les Mexicains ne prennent pas cette pandémie au sérieux, il nous invite à nous protéger pour prendre soin de nous et de ceux qui sont les plus vulnérables nos maisonsEn fait, cela fait une série d’invitations à ne pas prendre ce qui se passe dans le monde comme un jeu. Nous devons être plus conscients.

Lire aussi: Belinda monte pour la première fois dans un minibus et mange des Garnachas

.