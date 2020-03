Belinda pourrait être amoureuse, partage une sérénade vidéo | Instagram

Connu pour sa beauté exquise, son naturel et son caractère assez fort Belinda il était un peu vulnérable partageant une sérénade sur son compte Instagram, Se pourrait-il qu’elle soit amoureuse?

Jusqu’à hier, l’interprète de “Laissez-vous aller” Il a partagé un message fort en raison du coronavirus et des mesures qui ne sont pas prises par les Mexicains en insistant sur le fait que nous devons prendre soin de nous et de ceux qui nous entourent.

Montrant un côté que très peu de gens connaissaient jusqu’à hier, Belinda a précisé que bien qu’elle soit une personne assez fermée et isolée, elle est aussi un être humain qui ressent et souffre.

Il y a quelques heures, vous pouvez voir les vidéos où semble chanter passionnément, si vous pensiez que c’était pour une personne, vous vous trompez, dans les vidéos vous vous rendrez compte qu’il n’y a personne.

La sérénade la donne à la lune en chantant l’un des tubes du groupe espagnol Mecano “Fils de la lune”.

Bien que pour le moment on ne sache pas si la belle chanteuse et mannequin sort avec quelqu’un, la possibilité d’avoir une galante n’est pas exclue car c’est une très belle femme.

Bien qu’il semble qu’elle soit amoureuse de mignon et émotionnel façon de chanter Belinda est préoccupée par la situation de la pandémie puisque sa famille est en Espagne et a mentionné hier que la situation était assez grave.

Espérons que sa famille ne soit pas affectée et qu’elle et d’autres personnes prennent soin d’elles-mêmes et protègent les personnes les plus vulnérabless pour que ce coronavirus arrête la contagion.

La belle chanteuse invite donc les gens à ne pas quitter leur foyer et à en avoir le besoin avec la plus grande protection possible.

