Belinda voit des parties de ses qualités avec cette tenue en maille et cette jupe tutu

Avec une chemise en maille et une jupe tutu très courte, Belinda est exposée dans son dressing, également entourée de roses délicates

7 février 2020

Le plus beau Belinda Peregrín Schüll s’il sait ce que son public aime et ce n’est pas pour moins, car il a une grande partie de sa vie travaillant dans le milieu artistique en tant qu’actrice et chanteuse.

Belinda Elle a 30 ans, mais il ne fait aucun doute que nous continuons de la voir douce et pleine d’innocence, tout comme cela s’est produit la première fois que nous l’avons vue sur le petit écran, alors qu’elle jouait dans un roman ou chantait l’un de ses premiers tubes.

Il a toujours réussi à nous surprendre avec son incroyable talent, et cette fois ne fait pas exception puisque le talentueux et maintenant très chaud Belinda, a décidé d’exposer une partie de ses qualités avec cette tenue en maille et cette jupe ballerine.

Belinda Il a publié deux photos dans le même post sur son profil Instagram officiel, dans la première, elle apparaît allongée sur le sol entourée de roses magnifiques et délicates, tandis qu’une de ses mains tenait une petite fleur.

Et dans la seconde, elle apparaît allongée sur les meubles derrière, tandis que son tutu a du mal à couvrir son déversement et elle regarde la caméra entre douce et audacieuse … Belinda Ça ne cesse de tomber amoureux.

