Belinda Washington remporte le septième gala grâce à son imitation de Tones & I

Le septième gala de la huitième édition de ‘Votre visage me sonne’ a eu lieu le vendredi 21 février sur Antena 3. Jusqu’à présent, chacune des livraisons a remporté un concurrent différent, à l’exception de Gemeliers, qui a réussi à prendre la première place lors des deuxième et cinquième gala. Et cette fois, un nouveau candidat ouvre en tant que gagnant.

Belinda Washington dans ‘Votre visage me sonne’

Belinda Washington a remporté le septième gala et l’a célébré avec style. Et elle a toujours occupé les dernières positions du classement, en fait elle ne s’était jamais levée de la sixième position de la nuit. L’actrice est devenue Tones & I et a interprété “Dance Monkey”, l’une des chansons les plus populaires actuellement sur toutes les stations de radio. Et il en a fait douze.

Après la nuit, l’Équateur est monté sur scène avec une interprétation spectaculaire de Toni Watson: avec plusieurs tailles, la barbe et les cheveux blancs, les yeux bleus et le même look que le chanteur porte dans le clip vidéo. Et ses mouvements sur scène ont été spectaculaires. Une fois terminé, Llàcer a été le premier à évaluer: “Ils me disent que cette personne est Belinda et je ne le crois pas“De plus, elle a promis que ses douze soirs seraient pour elle.

Plein de marqueurs

Chenoa n’a pas pu arrêter de répéter la flatterie comme “impressionnante” ou “spectaculaire” et Carlos Latre lui a dit que c’était sa meilleure performance de ce qu’il montait. Au moment du vote, les quatre jurés lui ont donné un 12 et le public a fait de même, il a donc réussi un full dès sa première soirée de vainqueur. Les 3 000 euros du prix ont été attribués à Proyecto Gloria, une association qui “rend l’invisible visible“.

.