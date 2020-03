Belle et parfumée toute la journée! Faites durer votre parfum longtemps

Êtes-vous un fan de parfums, mais aimeriez-vous qu’ils durent beaucoup plus longtemps? Eh bien, sans parler de plus, nous avons la solution parfaite pour vous!

22 mars 2020 10 h 26

Quelque chose de très simple et que vous pouvez faire est d’appliquer de la gelée de pétrole ou une crème hydratante inodore sur votre peau avant d’appliquer le parfum. Vous remarquerez combien il dure beaucoup plus longtemps.

Une autre astuce consiste à stocker votre parfum dans un endroit frais et sombre. N’oubliez pas que le solaire le fait s’évaporer et perdre son arôme.

Vous pouvez également vaporiser vos vêtements avec votre parfum, et ainsi non seulement vous le maximiserez, mais vous sentirez mieux et pendant plus d’heures.

Les zones de pulvérisation telles que l’arrière des genoux ou des poignets fonctionnent très bien, car ce sont des parties assez chaudes du corps et l’humidité contribue à l’arôme qui dure plus longtemps.

